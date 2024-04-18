ОПРОС | Названы самые популярные кандидаты от Эстонии на выборах в Европарламент

Респондентов спросили, какому кандидату они отдали бы предпочтение, если бы выборы в Европарламент состоялись в ближайшее воскресенье, сообщила в четверг пресс-служба Norstat.

Выяснилось, что 16,1% поддерживают Кальюранд, 13,9% - Паэта, 11,2% - Мадисона, за первой тройкой самых популярных кандидатов следуют представитель Isamaa Рихо Террас (8,3%), лидер Центристской партии Михаил Кылварт (6,2%) и глава EKRE Мартин Хельме (4,3%).

„Исходя из текущих результатов, почти со 100% уверенностью можно сказать, что после закрытия избирательных участков Яак Мадисон, Урмас Паэт, Рихо Террас, Михаил Кылварт и Марина Кальюранд будут избраны в Европарламент от Эстонии. Однако, поскольку Михаил Кылварт заявил, что сдаст свой мандат, его место займет Яна Тоом. Таким образом, пять из семи мест, предназначенных для Эстонии, вероятно, достанутся нынешним эстонским депутатам Европарламента. Таким образом, настоящая предвыборная битва идет за то, кто получит оставшиеся два места. Однако здесь очень много неопределенности и конкуренции, как между политическими партиями, так и внутри самих партий“, - прокомментировал политолог Мартин Мёльдер.

Опрос был проведен с 5 по 15 апреля, в нем участвовали 3500 граждан Эстонии, имеющих право голоса, при этом голосовать на выборах в Европарламент смогут и постоянно проживающие в стране граждане других стран ЕС.

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