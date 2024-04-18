ЧП и криминал
18.04.2024, 10:35

ФОТО | В автомастерской Йыхви случился масштабный пожар, пострадали находящиеся внутри автомобили

 
Здание после пожара
Здание после пожара
ФОТО: Спасательный департамент | Delfi Meedia

18 апреля в 00:58 в Центр тревоги сообщили о задымлении и возгорании в районе автомастерской на Нарвском шоссе в Йыхви. Первые спасатели прибыли в 1:05 ночи. К тому времени крыша мастерской уже горела открытым пламенем.

Для тушения пожара были вскрыты конструкции крыши, вынесен кислородный баллон, от стены здания откатили бочки с маслом.

В цехе находились четыре автомобиля, два из них - на погрузчиках, и вывезти их не удалось, один из двух вывезенных автомобилей также пострадал от пожара.

Пожар в автомастерской Йыхви

С помощью полиции припаркованные возле здания автомобили были отогнаны. Пожар удалось взять под контроль в 3:40 утра, а работы по тушению завершились в 7:10 утра. Спасательные работы проводили профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли и Ийзаку, а также спасатели добровольной команды Мяэтагузе.

Фото с места происшествия

Возгорание могло начаться в раздевалке, точная причина выясняется.

Пожар в автомастерской Йыхви

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