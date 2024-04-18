ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На Лаагна теэ пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сообщение о тяжелом ДТП поступило в Центр тревоги сегодня утром около 5 часов. По первоначальной информации, автомобиль Volkswagen, которым управлял 35-летний мужчина, двигался по Лаагна теэ, когда наехал на двигавшегося по тротуару пешехода. Пешеход получил в аварии такие тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Полиция установила, что находившийся за рулем автомобиля мужчина был в состоянии тяжелого опьянения. Все остальные обстоятельства аварии пока выясняются.

Лаагна теэ начиная с улицы Махтра по направлению из города была закрыта, и там направляли участников движения в объезд полицейские патрули. К 9 часам движение восстановили.

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