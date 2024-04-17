17.04.2024, 20:35
В Ида-Вирумаа утонул человек(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 18:27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вока волости Тойла в водоем упал пожилой мужчина.
На место немедленно прибыли спасатели Силламяэ и скорая помощь. Спасатели прибыли в 18:40 и вытащили 67-летнего мужчину из воды, но спасти ему жизнь не удалось. Дальше на месте происшествия работала полиция.
В этом году в Эстонии утонуло шесть человек.
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