В Ида-Вирумаа утонул человек

На место немедленно прибыли спасатели Силламяэ и скорая помощь. Спасатели прибыли в 18:40 и вытащили 67-летнего мужчину из воды, но спасти ему жизнь не удалось. Дальше на месте происшествия работала полиция.

В этом году в Эстонии утонуло шесть человек.

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