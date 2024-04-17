Не обновляйте! Государственная инфосистема выпустила новую версию ПО для ID, но она не рабочая и повреждает цифровые подписи

Утром 17 апреля RIA посоветовал всем пользователям обновить свою программу идентификации до последней версии с сайта https://www.id.ee/artikkel/paigalda-id-tarkvara/.

Однако вечером сообщили, что из-за проблемы в клиенте DigiDoc4 версии 4.5.0 нарушена цифровая подпись. Некоторые ранее цифровые подписи становятся недействительными после добавления новой электронной цифровой подписи.

„Если у вас возникла такая проблема с цифровой подписью, мы рекомендуем удалить последнюю версию программного обеспечения и установить предыдущую версию клиента DigiDoc4 4.4.0 с сайта id.ee. Надеемся в ближайшие дни выпустить новую версию программного обеспечения ID с исправлениями“, - сообщает RIA.

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