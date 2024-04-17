Партия реформ переиграла распределение руководящих должностей в Таллинне

В части вице-мэров всё остается по-прежнему, но нынешний руководитель Партии реформ по коммуникациям Сандер Андла к работе председателя Таллиннского горсобрания не приступит. Он станет старейшиной района Кесклинн. На пост кандидата в руководители столичного парламента выдвинут многолетний директор Таллиннского английского колледжа Тоомас Круузимяги. Андла пояснил Delfi, что ему самому кажется, что такую почетную должность как председатель горсобрания мог бы занять кто-то, у когда уже имеется длительный опыт работы в горсобрании. Большим плюсом будет также и солидный стаж работы руководителем школы.