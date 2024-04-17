Новости Эстонии
17.04.2024, 21:00

Партия реформ переиграла распределение руководящих должностей в Таллинне

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Пяртель-Пеэтер Пере и Сандер Андла
Пяртель-Пеэтер Пере и Сандер Андла
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA

На этой неделе к управлению Таллинном приступила новая коалиция из четырех партий. Как сегодня сообщили порталу Delfi из Партии реформ, в распределении руководящих должностей, которые отошли ей по коалиционному договору, произошли изменения.

В части вице-мэров всё остается по-прежнему, но нынешний руководитель Партии реформ по коммуникациям Сандер Андла к работе председателя Таллиннского горсобрания не приступит. Он станет старейшиной района Кесклинн. На пост кандидата в руководители столичного парламента выдвинут многолетний директор Таллиннского английского колледжа Тоомас Круузимяги. Андла пояснил Delfi, что ему самому кажется, что такую почетную должность как председатель горсобрания мог бы занять кто-то, у когда уже имеется длительный опыт работы в горсобрании. Большим плюсом будет также и солидный стаж работы руководителем школы.

Как уже упоминалось, Андла займет кресло старейшины Кесклинна. Ранее партия сообщала, что кандидатом на этот пост будет Дорис Раудсепп. Теперь выясняется, что Раудсепп станет старейшиной Пирита.

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