Партия реформ переиграла распределение руководящих должностей в Таллинне(3)
На этой неделе к управлению Таллинном приступила новая коалиция из четырех партий. Как сегодня сообщили порталу Delfi из Партии реформ, в распределении руководящих должностей, которые отошли ей по коалиционному договору, произошли изменения.
В части вице-мэров всё остается по-прежнему, но нынешний руководитель Партии реформ по коммуникациям Сандер Андла к работе председателя Таллиннского горсобрания не приступит. Он станет старейшиной района Кесклинн. На пост кандидата в руководители столичного парламента выдвинут многолетний директор Таллиннского английского колледжа Тоомас Круузимяги. Андла пояснил Delfi, что ему самому кажется, что такую почетную должность как председатель горсобрания мог бы занять кто-то, у когда уже имеется длительный опыт работы в горсобрании. Большим плюсом будет также и солидный стаж работы руководителем школы.