Полиция задержала в Нарве мужчину, который подозревается в мошенничестве с использованием почтового автомата

К сегодняшнему дню полиция выяснила, что в период с 5 по 8 апреля мошенники звонили людям, представлялись работниками телекоммуникационной фирмы Elisa или Банка Эстонии. Например, злоумышленники сообщали потерпевшим, что срок действия договора на их телефонный номер истекает, и что для его продления необходим их личный код.

Затем телефонный разговор заканчивали, и далее жертвам звонили якобы сотрудники службы безопасности Банка Эстонии, которые говорили, что имеющиеся на банковском счета денежные средства находятся в опасности и для того, чтобы их обезопасить, нужно действовать согласно даваемым инструкциям. Так, потерпевшие должны были снять все деньги и положить их в посылочный автомат компании Omniva. В последнее время полиция получала также сообщения о том, что мошенники совершали видеозвонки и выдавали себя за полицейских, находясь при этом в форме.

Руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья напоминает, что нельзя по телефону соглашаться на совершение какой-либо денежной сделки или банковского перевода. „Согласно мошеннической схеме, всё идет строго по инструкциям, и мошенники постоянно находятся по телефону на связи. Людям диктуются данные отправителя и получателя, телефонные номера и код, касающиеся оплаченной заранее услуги отправки посылки или хранения. Поэтому затруднено отслеживание посылок, потому что человек обычно не помнит эти данные и не фиксирует контакты“, - поясняет Водья. По ее словам, ущерб от мошенничества не уменьшается, а лишь увеличивается, потому что мошенничество стало более правдоподобным.