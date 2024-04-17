Полиция задержала в Нарве мужчину, который подозревается в мошенничестве с использованием почтового автомата(2)
11 апреля сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры задержали в Нарве 49-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он забирал из посылочных автоматов деньги, полученные у других людей путем мошенничества.
К сегодняшнему дню полиция выяснила, что в период с 5 по 8 апреля мошенники звонили людям, представлялись работниками телекоммуникационной фирмы Elisa или Банка Эстонии. Например, злоумышленники сообщали потерпевшим, что срок действия договора на их телефонный номер истекает, и что для его продления необходим их личный код.
Затем телефонный разговор заканчивали, и далее жертвам звонили якобы сотрудники службы безопасности Банка Эстонии, которые говорили, что имеющиеся на банковском счета денежные средства находятся в опасности и для того, чтобы их обезопасить, нужно действовать согласно даваемым инструкциям. Так, потерпевшие должны были снять все деньги и положить их в посылочный автомат компании Omniva. В последнее время полиция получала также сообщения о том, что мошенники совершали видеозвонки и выдавали себя за полицейских, находясь при этом в форме.
Руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья напоминает, что нельзя по телефону соглашаться на совершение какой-либо денежной сделки или банковского перевода. „Согласно мошеннической схеме, всё идет строго по инструкциям, и мошенники постоянно находятся по телефону на связи. Людям диктуются данные отправителя и получателя, телефонные номера и код, касающиеся оплаченной заранее услуги отправки посылки или хранения. Поэтому затруднено отслеживание посылок, потому что человек обычно не помнит эти данные и не фиксирует контакты“, - поясняет Водья. По ее словам, ущерб от мошенничества не уменьшается, а лишь увеличивается, потому что мошенничество стало более правдоподобным.
Подозреваемый в мошенничестве мужчина использовал для снятия полученных обманным путем денег несколько способов. В части случаях он изымал деньги из посылочных автоматов, услуга которого была заранее заказана, и автомат использовался как ячейка для хранения, или же деньги отправлялись из Ида-Вирумаа в таллиннский посылочный автомат и снимались там. В настоящее время известно, что мужчина причинил ущерб на общую сумму не менее 15 600 евро.
По словам руководителя службы по криминальной информации Идаской префектуры, задержанный мужчина был одним из многих в преступной цепочке, так как речь идет об организованной группе.
„К сегодняшнему дню выяснилось, что мы имеем дело с прибывающими из-за рубежа людьми, имеющими вид на жительство в странах Европы, которые прошли обучение мошеннической деятельности и точно знают, для чего они сюда в Эстонию приехали. Уязвимая группа — это прежде всего русскоязычное население. Цель одна — выманить у людей как можно больше денег, используя для этого всевозможные способы манипуляции. Лучший способ борьбы с ними — повышать информированность самих людей и немедленно прерывать телефонные разговоры“, - добавила Водья.
„Так как нам было известно, кто ходит, чтобы изымать из посылочного автомата выманенные деньги, то мы постоянно делились между собой этой информацией. Благодаря оперативному сотрудничеству мужчину заметили в Нарве, где мы его сразу задержали в качестве подозреваемого. К сегодняшнему дню с санкции суда мужчина арестован, следственные действия продолжаются“, - сказала представитель Идаской префектуры.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба другому лицу путем создания заведомо ложного представления об истинных обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды.
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