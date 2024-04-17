17.04.2024, 19:46
Кто станет новыми районными старейшинами? Некоторые должности пока под вопросом(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Новое городское правительство Таллинна приступило к работе, однако старейшины районов еще не назначены. Например, соцдемам предстоит решить, кто возглавит Ласнамяэ, где магнитом для избирателей традиционно была Центристская партия.
Правящую коалицию сформировали Партия реформ, Социал-демократическая партия, Isamaa и Eesti 200. Каждой из партий досталось по два района. Глава Кесклинна и Пирита был выдвинут Партией реформ. Новый вице-мэр Пяртель-Петер Пере заявил на выходных, что старейшиной района Кесклинн станет Дорис Раудсепп, а старейшиной Пирита - Юлле Раясалу. Однако пока старейшины официально не назначены.