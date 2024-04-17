Кто станет новыми районными старейшинами? Некоторые должности пока под вопросом

Правящую коалицию сформировали Партия реформ, Социал-демократическая партия, Isamaa и Eesti 200. Каждой из партий досталось по два района. Глава Кесклинна и Пирита был выдвинут Партией реформ. Новый вице-мэр Пяртель-Петер Пере заявил на выходных, что старейшиной района Кесклинн станет Дорис Раудсепп, а старейшиной Пирита - Юлле Раясалу. Однако пока старейшины официально не назначены.

Соцдемы получили Нымме и особо „сладкий“ для получения голосов Ласнамяэ. На этой неделе стало известно, что правление Таллиннских социал-демократов выдвинуло кандидатом на пост старейшины района Нымме Кармо Кури. Он также находился на этой должности во время властного союза Центристской партии и соцдемов (с лета 2022 года — ред.).