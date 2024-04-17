Подумываете о частном бизнесе? Несколько советов, которые помогут вам начать свое дело
Многим из нас, вероятно, приходило в голову, что хорошо бы перестать работать на кого-то и начать собственный бизнес. Или использовать собственные навыки для того, чтобы помимо основной работы понемногу подрабатывать в качестве малого предпринимателя. С чего начать свой бизнес? Марко Кийза, руководитель отдела корпоративного финансирования LHV, дает несколько советов.
Открыть собственный бизнес и стать предпринимателем в Эстонии очень просто. От вас требуется выбрать подходящую для вашей идеи форму предпринимательства, название и сферу деятельности, а затем приступить к электронной регистрации предприятия на портале электронного коммерческого регистра – на все уйдет порядка 15 минут. Однако регистрация собственной фирмы – только первый шаг, и чтобы и дальше дела шли в гору, а также чтобы избежать неприятных сюрпризов, некоторые аспекты стоит тщательно продумать заранее.
Уделите внимание бизнес-плану
Надежный бизнес-план – залог успеха любого предприятия. Бизнес-план — это карта вашего маршрута от перспективной идеи к прибыли и успеху на рынке, поэтому важно с самого начала уделить ему пристальное внимание. Помимо того, что, определив план действий и рассчитав стартовые расходы и риски, вы сэкономите много времени и нервов, обстоятельный бизнес-план может также оказаться весьма полезен и сыграть в вашу пользу в ситуации, если в какой-то момент вам понадобится дополнительное финансирование от банка или потребуется найти бизнес-партнеров.
Чтобы составить качественный бизнес-план очень важно с самого начала сформулировать правильные вопросы, на которые вам предстоит ответить, и изучить рынок, на котором вы планируете начать деятельность. Определите вашу целевую группу – кто станет вашими основными клиентами, и в чем заключается их потребность, которую вы планируете удовлетворить? Кто будет вашими основными конкурентами, и каковы их сильные и слабые стороны? Подумайте о собственном клиентском опыте в данной сфере, а также почитайте отзывы и вопросы клиентов в социальных сетях и на тематических веб-страницах: чего хотят ваши будущие клиенты, что их не устраивает у конкурентов, и чего им не хватает?
Самое главное – сформулируйте, что станет залогом вашего успеха, каков ваш уникальный маркетинговый аргумент? Продумайте, как ваше предприятие будет зарабатывать деньги – сколько будет стоить ваши товары или услуги, каковы будут затраты на ведение бизнеса, а также как и какими темпами будет поступать доход. Зачастую люди, которые открывают малый бизнес, не уходя с основной работы, начинают с того, что предлагают услуги, которые практически не требуют затрат.
Создайте команду мечты
Основа любого бизнеса – это его команда. Если вам не удастся собрать команду, которая поможет воплотить вашу идею в жизнь, то даже самая классная идея не будет иметь успеха. Особенно важно это на начальных этапах ведения бизнеса, когда лишних ресурсов наверняка нет, и риск потерпеть неудачу особенно велик. Однако правильные люди могут помочь вам преодолеть начальные трудности, подсказав другие способы достижения желаемых целей. Вот почему, начиная новый бизнес, так важно собрать вокруг себя правильных людей и грамотно распределить роли. Ключевые сотрудники должны обладать определенными навыками и сильными сторонами, которые позволят увеличить прибыльность компании. Для начала определитесь, в каких людях и с какими навыками вы нуждаетесь для достижения успеха. Если у вас на примете уже есть конкретные люди, то продумайте их роли - кто и за что будет отвечать и как вклад конкретного человека будет способствовать развитию бизнеса. Слишком много людей с одинаковыми умениями – не всегда удачное сочетание, потому что для достижения целей вашего бизнеса могут понадобиться навыки, знания и опыт из совершенно разных сфер. В вашей команде должны быть люди с аналитическими, стратегическими навыками и навыками продаж. Важно обеспечить, чтобы каждый участник вашего предприятия понимал свои роли, цели, задачи и ответственность. Постарайтесь ставить конкретные цели, которые поддаются измерению — это поможет сохранить мотивацию сотрудников, и избежать ситуаций, когда одни вносят гораздо больший вклад, чем другие.
Документы должны быть в порядке
Если вы решили заняться бизнесом, то важно понимать, что регистрация предприятия и управление бизнесом влекут за собой определенные обязанности, такие как ведение бухгалтерского учета, своевременная оплата и выставление счетов, подготовка и сдача годовых отчетов и т. д.
Последнее особенно важно в свете недавней массовой ликвидации предприятий. Государство начало последовательно удалять из регистра фирмы, которые вовремя не предоставляют годовую отчетность. При этом в таком случае расторгнуть договор с ликвидируемым предприятием должен будет и банк, а это значит, что, если у вашей фирмы есть лизинговые или кредитные обязательства, то в таком случае вам придется немедленно искать деньги на погашение остатка кредита. Особую проблему представляют собой фирмы, которые приобрели какие-то услуги или товары, но были ликвидированы государством в течение срока оплаты. Даже в случае, если банковском счете имеются деньги, после ликвидации ими нельзя будет воспользоваться. Именно поэтому финансы и документы вашего бизнеса должны быть в порядке.
Предпринимательский счет – удачное решение для частных лиц
Для начинающих малых предприятий все, что связано с налогообложением, часто является самой большой головной болью. Нужно ли платить, сколько, когда и кому? Нужен ли бухгалтер даже при небольшом обороте? Почти пять лет назад LHV Pank и Налогово-таможенный департамент разработали простую и небюрократическую форму для малого бизнеса, которая подойдет, например, тем, кто в качестве частного лица предоставляет услуги или продает товары собственного производства другим частным лицам — предпринимательский cчет. Это решение может значительно упростить жизнь начинающему предпринимателю, потому что при его использовании отпадает обязанность регистрации трудовых отношений, составлении бухгалтерских отчетов, заполнении ежемесячных налоговых деклараций или уплате налогов: все делается за вас автоматически на основе поступлений на предпринимательский cчет. Оплата всех платежей Налогово-таможенному департаменту также осуществляются автоматически.
Предпринимательский cчет подойдет, например, малому предпринимателю, который оказывает услуги другим частным лицам, и занимается деятельностью, не требующей предварительных крупных расходов. Например, если вы оказываете услуги няни, домработницы или учителя, или работаете с текстами или занимаетесь маркетингом, и не имеете никаких затрат на материалы или аренду помещения. Такой счет также подойдет тем, кто продает физическим или юридическим лицам товары, изготовленные либо самостоятельно, либо с низкими затратами на материалы и приобретение. Предпринимательский cчет также широко распространен среди платформ сервисов каршеринга Bolt, Uber и т.д., где доход от услуги частного лица частному лицу облагается налогом в упрощенном порядке.
Однако следует отметить, что пользователь предпринимательского счета не может вычитать расходы. А значит, эта услуга не подходит тем, чья основная деятельность заключается, например, в торговом посредничестве товаров, приобретенных в другом месте, или для тех, кто несет значительные расходы при оказании услуг или продаже товаров. В таком случае для предпринимателя выгоднее работать в качестве индивидуального предпринимателя или через коммерческое объединение.
Поиск финансирования
Есть много вариантов, где найти финансирование для запуска собственного бизнеса - все зависит от ваших планов и амбиций. При самофинансировании вы рискуете только собственными деньгами и имуществом, привлечение инвесторов предполагает разделение долей в бизнесе, краудфандинг позволят по чуть-чуть поддержать вашу идею множеству людей, также вы можете ходатайствовать о получении субсидий или кредита у государства или частных банков. Перед тем, как вы определитесь с подходящим способом финансирования, тщательно продумайте, какой из вариантов лучше всего подходит для реализации именно вашей бизнес-идеи. Для этого важно как можно точнее сформулировать свои возможности и потребности. Определитесь с целями, на которые вам требуется финансирование, просчитайте, в каком объеме и на какой период вам нужны эти деньги, также сроки, к которым нужно будет выйти в прибыль или вернуть заём.
Для того, чтобы увеличить шансы на положительное решение о финансировании, важно заранее поинтересоваться, на что обращают внимание и какой логикой руководствуются организации при выдаче пособий и кредитов. Каждый новый бизнес всегда сопровождается рисками, и при принятии решения об оказании поддержки значение имеет то, насколько хорошо вы следуете правилам и насколько вам удастся убедить кредитора в успехе собственного предприятия. Значение имеют ваш прежний опыт и деятельность, финансовое поведение и история, а также суть и потенциал вашей идеи и бизнес-плана, знания сфере деятельности, реалистичность прогнозов и то, как рассчитаны риски.
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