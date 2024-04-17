Лаури Лаатс: ложь Урмаса Рейнсалу помогла Осиновскому стать мэром

Если новая таллиннская коалиция заявляет о том, что намерена укоренить европейскую и прозрачную культуру управления, то для того, чтобы ее слова не расходились с действиями, результаты воскресного голосования в горсобрании следовало бы аннулировать и провести новые выборы мэра, считает Лаури Лаатс.

„После ознакомления с бюллетенями стало ясно, как голосовала каждая фракция. Понятно, что депутатам горсобрания были даны точные указания, куда поставить крестик, чтобы потом было видно, сколько голосов поступило от каждой фракции. Это явная попытка оказать давление. Среди остальных выделялся бюллетень Урмо Саареоя - он участвовал только в последнем туре голосования и не был в курсе договоренностей“, - сказал Лаури Лаатс.

“У Евгения Осиновского не было иной возможности стать мэром, кроме как контролировать действия депутатов. Таким образом, в ходе выборов мэра Таллинна были нарушены принципы демократических выборов, поэтому Центристская партия считает, что результаты выборов следует аннулировать“, - подчеркнул Лаатс.Лаатс добавил, что новая коалиция Таллинна неудачно начала свою работу, их разговоры об экономии не соответствует действительности.

„Первым делом новая власть создала еще одну должность вице-мэра, у которого также будет штат советников. Это было сделано для того, чтобы обеспечить рабочие места для представителей коалиции. Новые власти за полтора года до местных выборов планируют увеличить долговую нагрузку Таллинна и продать городское имущество, чтобы найти деньги на покрытие своих предвыборных обещаний. Аналогичным образом вела себе перед парламентскими выборами Партия реформ, сейчас мы пришли к тому, что дефицит бюджета лишь увеличивается. Позже новая таллиннская коалиция будет покрывать свои финансовые обязательства за счет отмены бесплатного общественного транспорта“, - добавил Лаатс.

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