„Необходимо укреплять оборонную промышленность ЕС“: Кая Каллас выступила на заседании Европейского совета в Брюсселе

По словам премьер-министра Каи Каллас, необходимо по-прежнему держать в центре внимания поддержку Украины. „Ситуация на фронте тяжелая. Срочно нужны боеприпасы и необходимое cнаряжение“, – подчеркнула Каллас.

Она отметила, что лидеры Евросоюза обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, а также атаку Ираном Израиля с помощью дронов и баллистических ракет. „Эстония осуждает нападение Ирана на Израиль. Приоритетом является предотвращение эскалации в регионе“, – заявила Каллас.

Премьер-министр добавила, что в свете нападения мы ясно видим, что атакам дронов и ракет можно успешно противостоять посредством международного сотрудничества. „Тем более необходимо дать Украине то, в чем она критически нуждается“, – добавила она.

„Чтобы иметь возможность оказать военную поддержку Украине в долгосрочной перспективе и повысить нашу оборонную готовность, нам необходимо укреплять оборонную промышленность Европейского союза“, – сказала премьер-министр.

„Для внутреннего рынка Эстония считает важным сохранить конкуренцию и снизить административную нагрузку. Нам также следует быть смелее в поддержке инноваций, внедрении передовых технологий и создании коммуникаций между государствами-членами“, – сказала Каллас.

Наряду с участием во внеочередном заседании Европейского совета в среду премьер-министр также примет участие в конференции Союза оборонной промышленности Европейского союза, на которой выступит с речью о необходимости повышения обороноспособности Европы.