18.04.2024, 14:53
Полиция нашла пропавшего накануне мужчину(8)
ФОТО: Delfi
Полиция в среду просила помощи в поисках 29-летнего Гейро, с которым близкие не могли связаться с вчера вторника.
Близкие сообщили в среду полиции, что в последний раз видели Гейро во вторник в 19 часов в Таллинне, и затем мужчина должен был ехать в Йыхви. Автомобиль Гейро находился на стоянке у железнодорожной станции в Йыхви.
В 11 часов четверга (18 апреля) полиция сообщила, что мужчина найден. С ним всё в порядке.
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