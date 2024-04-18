ЧП и криминал
18.04.2024, 14:53

Полиция нашла пропавшего накануне мужчину

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Полиция в среду просила помощи в поисках 29-летнего Гейро, с которым близкие не могли связаться с вчера вторника.

Близкие сообщили в среду полиции, что в последний раз видели Гейро во вторник в 19 часов в Таллинне, и затем мужчина должен был ехать в Йыхви. Автомобиль Гейро находился на стоянке у железнодорожной станции в Йыхви.

В 11 часов четверга (18 апреля) полиция сообщила, что мужчина найден. С ним всё в порядке.

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