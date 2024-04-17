Поехал из Таллинна в Ида-Вирумаа и пропал. Полиция просит помощи в поисках мужчины

Близкие сообщили полиции, что в последний раз видели Гейро во вторник в 19 часов в Таллинне, и затем мужчина должен был ехать в Йыхви. Автомобиль Гейро находится на стоянке у железнодорожной станции в Йыхви. Телефон мужчины отключен.

Приметы: Гейро высокого роста, волосы короткие. В последнее время он был одет в короткую курту серого цвета, на ногах — синие джинсы и кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел за последние сутки изображенного на фотографии мужчину, сообщить об этом по номеру 112.

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