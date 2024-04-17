Министр здоровья объяснила, зачем на самом деле нужен налог на подслащенные напитки

Министр здоровья заверила, что целью введения налога на сладкие напитки действительно является сокращение потребления сладких напитков, а таким образом – и сахара. „Там имеется два аспекта: сахар сам несет в себе риск для здоровья. Если он представлен в жидкой форме, он усваивается особенно быстро. Риски, связанные с потреблением сахара, например, приводящие к возникновению диабета II типа, болезней сердца, определенных видов рака, – это серьезная проблема для здоровья“, – подчеркнула Сиккут.

Сиккут отметила, что налог на сладкие напитки планируется использовать для достижения целей в сфере здоровья, так как каждый четвертый ученик 1-го класса, каждый третий ученик 4-го класса и каждый второй взрослый имеет лишний вес. „Сокращение потребления сахара позволит нам сделать питание более здоровым и, как мы надеемся, сократить наличие избыточного веса, которое представляет серьезную проблему здоровья народонаселения“, – сказала министр.

На инфочасе прозвучало замечание Лаури Лаатса, который указал на то, что налог не решит проблему избыточного веса среди молодежи. Здоровье молодежи можно было бы улучшить с помощью других мер, а дополнительные средства в государственный бюджет вносить, например, путем введения цифрового налога.

Министр здоровья отметила, что применение налога принесет доход в государственный бюджет. Однако, по ее словам, невозможно заменить этот налог на цифровой, так как целью налога на сладкие напитки является именно сокращение потребления сахара.

Сиккут добавила, что одновременно с этим ведется разъяснительная работа, чтобы в школе уделялось внимание здоровому питанию и тому, чтобы ученики могли больше двигаться в течение школьного дня – как на улице во время перемен, так и, например, во время урока математики.