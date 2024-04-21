Зарядить авто — и разориться? В общественных пунктах электроэнергия в три раза дороже рыночной цены

Потребители все чаще обращаются к более экологически чистым вариантам ради достижения климатических целей. Статистика Союза эстонских предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей показывает, что продажи электромобилей выросли в геометрической прогрессии. По данным AMTEL, продажи электромобилей в 2023 году выросли на целых 110% по сравнению с 2022 годом. Доля всего рынка увеличилась на 3%.