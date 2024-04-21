21.04.2024, 17:30
Зарядить авто — и разориться? В общественных пунктах электроэнергия в три раза дороже рыночной цены(4)
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Цена зарядки электромобилей, предлагаемая в общественных местах, в несколько раз превышает рыночную стоимость электроэнергии. Enefit Volt объясняет, чем вызвана такая большая разница, пишет Delfi Ärileht.
Потребители все чаще обращаются к более экологически чистым вариантам ради достижения климатических целей. Статистика Союза эстонских предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей показывает, что продажи электромобилей выросли в геометрической прогрессии. По данным AMTEL, продажи электромобилей в 2023 году выросли на целых 110% по сравнению с 2022 годом. Доля всего рынка увеличилась на 3%.