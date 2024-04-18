ФОТО | Lasnamäe Centrum преобразился. Смотрите, что изменилось

В ходе реконструкции общие помещения центра приобрели новый облик, были заменены технические системы и освещение, модернизированы интерьер и архитектура как внутри, так и снаружи. Фасады магазинов приобрели современный вид, также были обновлены зоны отдыха. В центре появились дополнительные мансардные окна, позволяющие естественному свету проникать внутрь пространства.

Перед входом создана безопасная, свободная от автомобилей, уютная зона с навесом. Часть фасада здания покрыта доломитом. Светодиодный экран, установленный над входом, позволяет отображать трехмерное видео. Экран имеет ширину 23 метра и высоту 10 метров, а его изображение состоит из более чем шести миллионов отдельных пикселей.

Приятным элементом дизайна в холле центра также стала зеленая стена с настоящими растениями, среди которых можно встретить и клубнику. Хотя в Lasnamäe Centrum нет свободных помещений для сдачи в аренду, помещения, которые использовали во время ремонта в качестве временного входа, превратятся в магазин конфет.

„Поскольку Lasnamäe Centrum является сердцем Ласнамяэ, которое помимо предложения товаров и услуг выполняет также социальную и общественную функцию, мы также запланировали круглогодичные мероприятия для всей семьи как внутри центра, так и на открытом воздухе перед центром“, - сказала руководитель Lasnamäe Centrum Теана Башкирцева.

По случаю открытия главного входа 17 апреля в вестибюле центра посетителей Lasnamäe Centrum будет ждать фотостена, на фоне которой каждый гость сможет сфотографироваться. Кроме того, начиная с полудня, перед крупнейшим в Ласнамяэ гипермаркетом Rimi посетителей будут угощать продукцией различных производителей, сырами и фруктами от Rimi.

Рядом с центром гостей ждет „Цирк будущего“, где в виде голограмм на арене представлены всевозможные животные и даже рыбы. Посетить цирк можно до 28 апреля, а на этой неделе среди посетителей Lasnamäe Centrum пройдет розыгрыш билетов в цирк.