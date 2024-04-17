„Для меня Микки больше, чем собака“: В Копли уже несколько дней ищут потерявшегося щенка

Произошло все на улице Рандла, песик вырвался из рук вместе с поводком и побежал в сторону пляжа Штромка через дворы. По словам хозяйки, Микки взяли из приюта совсем недавно - 1 марта, поэтому он боится людей. С собаками же хорошо ладит. „Микки обязательно должен домой вернуться, у него было сложное детство, патология с лапками. Он уже познал, что такое лечение, боль, восстановление - ставили шины. Для меня Микки больше, чем собака“ - признается хозяйка Алена. Из-за патологии с лапами щенку нужен особый уход.

Дело в том, что в феврале предыдущая собака женщины Энджи умерла от старости. Ей было почти 13 лет. „Увидев Микки, я сразу полетела за ним в приют. Он - копия моей предыдущей собачки внешне. Пожив с Микки, я поняла, какой он чудесный малыш - как котик, лизал мне ноги всегда. Ему нравилась одна мелодия на телефоне, и под нее он часто шел к двери на прогулку. Поэтому, пережив утрату предыдущей собаки, я увидела в Микки больше, чем просто щенка“.

Микки убежал вместе с поводком, однако ошейник не был затянут туго, поэтому в дальнейшем собака могла от него избавиться. Есть предположение, что кто-то, у кого нет доступа к соцстям, мог подобрать собаку и оставить у себя на передержку. Микки - не чистокровный шарпей, однако хозяйка также допускает, что кто-то из прохожих мог подумать, что перед ним породистая собака, и забрать себе.

Щенку 7 месяцев, имеется чип.

Если вы видели похожую собаку, сообщите по номеру: 5507244 (Алена).

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