17.04.2024, 14:19
ВИДЕО | Историческое решение. По предложению руководства Рийгикогу и голосами коалиции запретили один из способов обструкции(8)
существенно обновлено в 09:58
В среду EKRE планировала выжать газ в пол с обструкцией, поскольку обсуждалась чувствительная для них тема - разрешение мобильного голосования в будущем. Однако при поддержке коалиции руководство Рийгикогу пошло на беспрецедентный шаг и запретило устраивать обструкцию конкретному законопроекту.
Первым пунктом повестки заседания, которое началось в среду в 14:00, значилось второе чтение закона о внесении изменений в Закон о выборах в Рийгикогу и других связанных с ним законов. В случае принятия закон создаст правовую основу для использования Smart-ID для голосования в дополнение к используемым в настоящее время инструментам идентификации личности.