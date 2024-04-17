ВИДЕО | Историческое решение. По предложению руководства Рийгикогу и голосами коалиции запретили один из способов обструкции

Первым пунктом повестки заседания, которое началось в среду в 14:00, значилось второе чтение закона о внесении изменений в Закон о выборах в Рийгикогу и других связанных с ним законов. В случае принятия закон создаст правовую основу для использования Smart-ID для голосования в дополнение к используемым в настоящее время инструментам идентификации личности.