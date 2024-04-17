Новости Эстонии
17.04.2024, 14:19

ВИДЕО | Историческое решение. По предложению руководства Рийгикогу и голосами коалиции запретили один из способов обструкции

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существенно обновлено в 09:58

В среду EKRE планировала выжать газ в пол с обструкцией, поскольку обсуждалась чувствительная для них тема - разрешение мобильного голосования в будущем. Однако при поддержке коалиции руководство Рийгикогу пошло на беспрецедентный шаг и запретило устраивать обструкцию конкретному законопроекту.

Первым пунктом повестки заседания, которое началось в среду в 14:00, значилось второе чтение закона о внесении изменений в Закон о выборах в Рийгикогу и других связанных с ним законов. В случае принятия закон создаст правовую основу для использования Smart-ID для голосования в дополнение к используемым в настоящее время инструментам идентификации личности.

EKRE с самого начала выступала против этого плана. Партия внесла в законопроект 266 поправок. Конституционная комиссия связала некоторые предложения воедино, всего их было на тот момент 96. По мнению EKRE, такое связывание недопустимо.

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RusDelfi
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