ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | В Рийгикогу накаляются страсти: стоит ли ожидать ночного заседания или коалиция положит конец обструкции со стороны EKRE?

„Сегодня в парламент поступит законопроект о внесении изменений в закон о выборах, против которого борется EKRE, поскольку правительство хочет в будущем разрешить мобильное голосование в дополнение к неконтролируемому электронному. EKRE намерена всячески затормозить рассмотрение сегодняшнего законопроекта“, — говорится на партийном портале Uued Uudised.

На заседании, которое начнется в 14.00, первым пунктом запланировано второе чтение законопроекта о внесении изменений в закон о выборах Рийгикогу и другие связанные с ним законы. Если бы закон был принят в кратком виде, была бы создана правовая база для внедрения Smart-ID в дополнение к используемым сейчас средствам идентификации личности.

EKRE представила 266 поправок к проекту. Конституционная комиссия связала некоторые из них воедино, всего их сейчас 96.

В теории EKRE может устроить обструкцию. Помимо вопросов и выступлений, есть возможность сделать перерыв.

Однако у коалиции есть собственное решение. Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар вчера сообщил ERR, что если на голосование будет поставлено около ста предложений с десятиминутными перерывами, то рассмотрение проекта займет 19-20 часов. „Это все-таки, довольно долгая история и неразумное использование ресурсов“.

Хусар сказал, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в среду как в правлении Рийгикогу, так и в совете старейшин. Возможно, правление посчитает нужным ограничить технические перерывы. Хуссар объяснил, что десятиминутные перерывы имеют смысл перед важными голосованиями, например, перед окончательным голосованием по законопроекту.

Насколько известно Delfi, до заседания совет ничего не решил. Мы постоянно следим за тем, как развивается ситуация в зале заседаний.

Один депутат EKRE заявил, что если руководство примет решение ограничить перерывы, то, по их мнению, это будет идти вразрез с законом.

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