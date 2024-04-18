День открытых дверей в Рийгикогу посвящен Году богатства культур

День открытых дверей в Рийгикогу начнется с концерта ансамбля волынщиков Сакалаской дружины Кайтселийта с балкона замка Тоомпеа. Гостей поприветствует спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

В течение всего дня все желающие смогут принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с членами Рийгикогу в помещениях фракций, а также посетить башню «Длинный Герман».

В кафе пройдет обсуждение на тему интеграции, в котором примут участие депутаты Рийгикогу Вадим Белобровцев, Лийза Пакоста, Эдуард Одинец, Хенн Пыллуаас, Пипи-Лийс Симанн и Рийна Солман. Модератором выступит Урмас Вайно.

В конференц-зале пройдет традиционная мнемовикторина, в которой будут соревноваться команды Рийгикогу и школьников. В команды Рийгикогу входят члены парламента Йоко Алендер, Арво Аллер, Энн Ээсмаа, Андре Ханимяги, Андрей Коробейник и Пеэтер Тали.

Экскурсии по замку проведут депутаты Рийгикогу Анти Пооламетс, Пипи-Лийс Симанн и Мария Юферева-Скуратовски.

В честь Года богатства культур организованы воркшопы от школы Куйе Эстонского музея под открытым небом и воркшопы Эстонского союза народного искусства и ремесел, на которых желающие смогут изготовить крестик на удачу, вертушку, традиционное украшение «rookroon» и сплести браслет с узором в форме сердца. Также доступен выбор товаров времен Первой Республики от сельского магазина Лау.

В гостях у парламента также побывает Таллиннская центральная библиотека с подвижными и языковыми играми и библиотечным автобусом «Katarina Jee». Проверить свои знания гостям предложит Национальная библиотека, а целевое учреждение Riigivanem August Rei предоставит возможность пройти экспресс-курс по истории Эстонии и сфотографироваться на фоне фотостены Аугуста Рея.

В конце дня состоится концерт для хорошего настроения от ансамбля EHALE.