17.04.2024, 14:51
Министерство требует с Майлис Репс более 150 000 евро(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Помимо иска о возмещении ущерба на почти 120 000 евро, Министерство образования и науки требует от бывшего министра, центристки Майлис Репс оплатить пени и судебные расходы.
По словам присяжного адвоката Марко Кайрьяка, представляющего интересы Министерства образования и науки (HTM), по закону Майлис Репс на своей должности должна была использовать государственное имущество экономно, целенаправленно и разумно, но не сделала этого. Вместо этого она совершила преступление, которое привело к причинению ущерба имуществу или безосновательному обогащению.