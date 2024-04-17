Министерство требует с Майлис Репс более 150 000 евро

По словам присяжного адвоката Марко Кайрьяка, представляющего интересы Министерства образования и науки (HTM), по закону Майлис Репс на своей должности должна была использовать государственное имущество экономно, целенаправленно и разумно, но не сделала этого. Вместо этого она совершила преступление, которое привело к причинению ущерба имуществу или безосновательному обогащению.

Из обвинения, по словам Кайрьяка, следует, что Репс действовала умышленно. При этом он считает примечательным и тот факт, что Репс имеет юридическое образование и, по ее собственным словам, при вступлении в должность ознакомилась с законодательством.