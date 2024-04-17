Стало известно, кто сменит Осиновского на посту председателя фракции социал-демократов в Рийгикогу

Прийт Ломп избран председателем фракции после того, как занимавший этот пост Евгений Осиновский в воскресенье стал мэром Таллинна и покинул парламент.

„Возглавлять фракцию после такого сильного политика как Евгений – это большая честь, но и огромная ответственность. Сил в новой должности мне будут придавать командный дух во фракции и возможность всегда обратиться за советом к более опытным коллегам“, – отметил Ломп.

Прийт Ломп родился в 1984 году, долгое время возглавлял волости Хааслава и Кастре. В 2023 году Ломпа избрали в Рийгикогу по округу Тартумаа и Йыгевамаа. Последний год Ломп возглавлял экономическую комиссию парламента.

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