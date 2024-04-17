Стало известно, кто сменит Осиновского на посту председателя фракции социал-демократов в Рийгикогу
Фракция Социал-демократической партии в Рийгикогу сегодня избрала себе нового председателя, им стал Прийт Ломп. Работу в должности заместителя председателя фракции продолжит Хельмен Кютт.
Прийт Ломп избран председателем фракции после того, как занимавший этот пост Евгений Осиновский в воскресенье стал мэром Таллинна и покинул парламент.
„Возглавлять фракцию после такого сильного политика как Евгений – это большая честь, но и огромная ответственность. Сил в новой должности мне будут придавать командный дух во фракции и возможность всегда обратиться за советом к более опытным коллегам“, – отметил Ломп.
Прийт Ломп родился в 1984 году, долгое время возглавлял волости Хааслава и Кастре. В 2023 году Ломпа избрали в Рийгикогу по округу Тартумаа и Йыгевамаа. Последний год Ломп возглавлял экономическую комиссию парламента.
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