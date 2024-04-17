ЧП и криминал
17.04.2024, 12:55

ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ в час пик на дороге открылся люк

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Очевидцы заметили, что на дороге был открыт канализационный люк
Очевидцы заметили, что на дороге был открыт канализационный люк
ФОТО: Delfi Meedia

Вчера, 16 апреля, примерно в 18:40 очевидцы заметили, что на проезжей части был открыт канализационный люк. Из-за этого произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. При этом происшествие случилось на дороге, где разрешенная скорость — 70 км в час.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что вчера в 18:39 в полицию поступило сообщение о том, что посередине дороги на мосту Линдакиви открыт канализационный люк и повреждены три автомобиля. Информацию передали в Таллиннский департамент муниципальной полиции.

„Никто не пострадал, и это страховой случай“, — отметили в департаменте.

Сегодня место, где был открыт канализационный люк, отгородили забором.

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