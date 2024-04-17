ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ в час пик на дороге открылся люк

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что вчера в 18:39 в полицию поступило сообщение о том, что посередине дороги на мосту Линдакиви открыт канализационный люк и повреждены три автомобиля. Информацию передали в Таллиннский департамент муниципальной полиции.

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„Никто не пострадал, и это страховой случай“, — отметили в департаменте.

Сегодня место, где был открыт канализационный люк, отгородили забором.

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