Психолог о действиях чиновников Lastekaitse в Ида-Вирумаа, позволивших отцу вывезти ребенка за границу: „Это верх непрофессионализма!“

По так и не выясненной причине чиновники местного ведомства, занимающиеся защитой детей, изначально приняли сторону отца. Мать ребенка была вынуждена собирать доказательства своей психической вменяемости и делать тесты, которые должны были определить, имеются ли у нее проблемы с алкоголем. Уже больше месяца она не может нормально спать, жить обычной жизнью. Все ее усилия сосредоточены на том, чтобы обелить свое имя и вернуть ребенка домой, где он жил последние пять лет, где у него тренировки, детский сад, кружки, подготовительный класс (мальчику в сентябре идти в школу).

Мария* намерена обратиться в суд не только по поводу разделения опеки с бывшим мужем, главные ее претензии - к чиновникам службы, которая, по идее, должна заниматься примирением сторон и действовать в интересах ребенка. Мария считает, что из-за некомпетентности этих специалистов она лишилась сына, а отец-абьюзер, как она называет бывшего мужа, продолжает и на расстоянии играть на ее чувствах и чувствах ребенка.

Для комментария этого случая RusDelfi обратился к не связанному с данной историей психологу Виктору Коробка, который работает с трудными подростками и их семьями.

„Вы не удивили меня этим случаем. Я регулярно слышу от своих клиентов истории с негативным опытом общения с инспекторами по защите детства. Я говорю не только об Ида-Вирумаа, моя профессиональная деятельность охватывает семьи по всей Эстонии. Но об этом конкретном самоуправлении я тоже наслышан. Самая главная беда - банальное отсутствие у инспекторов защиты детства навыков общения. Клиенты очень часто жалуются именно на стиль общения - подавляющий, агрессивный, унижающий. Зачастую вместо того, чтобы сосредоточиться на самой ситуации, инспекторы назначают участникам кейсов роли: „плохой“ и „хороший“.