Психолог о действиях чиновников Lastekaitse в Ида-Вирумаа, позволивших отцу вывезти ребенка за границу: „Это верх непрофессионализма!“
RusDelfi писал недавно о леденящей душу истории, которая прямо сейчас происходит в одном из самоуправлений Ида-Вирумаа. Полтора месяца мать пытается вернуть домой ребенка-дошкольника. Его увез за границу отец малыша, от которого женщина несколько лет назад время буквально сбежала домой, в Эстонию, обратившись в центр помощи жертвам насилия.
По так и не выясненной причине чиновники местного ведомства, занимающиеся защитой детей, изначально приняли сторону отца. Мать ребенка была вынуждена собирать доказательства своей психической вменяемости и делать тесты, которые должны были определить, имеются ли у нее проблемы с алкоголем. Уже больше месяца она не может нормально спать, жить обычной жизнью. Все ее усилия сосредоточены на том, чтобы обелить свое имя и вернуть ребенка домой, где он жил последние пять лет, где у него тренировки, детский сад, кружки, подготовительный класс (мальчику в сентябре идти в школу).
Мария* намерена обратиться в суд не только по поводу разделения опеки с бывшим мужем, главные ее претензии - к чиновникам службы, которая, по идее, должна заниматься примирением сторон и действовать в интересах ребенка. Мария считает, что из-за некомпетентности этих специалистов она лишилась сына, а отец-абьюзер, как она называет бывшего мужа, продолжает и на расстоянии играть на ее чувствах и чувствах ребенка.
Для комментария этого случая RusDelfi обратился к не связанному с данной историей психологу Виктору Коробка, который работает с трудными подростками и их семьями.
„Вы не удивили меня этим случаем. Я регулярно слышу от своих клиентов истории с негативным опытом общения с инспекторами по защите детства. Я говорю не только об Ида-Вирумаа, моя профессиональная деятельность охватывает семьи по всей Эстонии. Но об этом конкретном самоуправлении я тоже наслышан. Самая главная беда - банальное отсутствие у инспекторов защиты детства навыков общения. Клиенты очень часто жалуются именно на стиль общения - подавляющий, агрессивный, унижающий. Зачастую вместо того, чтобы сосредоточиться на самой ситуации, инспекторы назначают участникам кейсов роли: „плохой“ и „хороший“.
Я испытываю даже некое… отчаяние что ли. Ко мне приходят родители, настроенные заранее на то, что я буду читать им мораль. И когда я спрашиваю их, почему они ждут от меня именно этого, то получаю ответ: „Мы прошли через Lastekaitse (службу защиты детства - ред.). Понимаете, они уже заранее готовятся к тому, что специалист, который - будем честными - должен им помочь, вместо этого будет их... обвинять“, - прокомментировал Виктор Коробка.
По словам психолога, он не понимает, почему в службе защиты детей работают люди, которые ведут себя непрофессионально. Но предполагает, что это может быть связано с нагрузкой на специалистов.
„Я как-то общался со службой защиты детей. И мне сказали „Ты представить не можешь, сколько у нас клиентов. 5000 семей!“ Это показывает, что они просто измотаны. Плюс не самая мотивирующая зарплата, и вот результат“, - рассуждает психолог.
„С другой стороны, анонимность и право не разглашать подобные истории с указанием имен дает им некую власть - они могут делать многое, прикрываясь защитой данных. А родители в этот момент чувствуют себя совершенно беззащитными.
Сочувствую этой женщине, внутри кипит возмущение. Это, конечно, верх непрофессионализма - принимать одну сторону, не выяснив обстоятельств. По моему опыту, зачастую работники Службы защиты детства не учитывают и не имеют понятия о каких-то базовых вещах: структуре семьи, личностных расстройствах. К тому же на этих местах ужасная текучка: люди долго не выдерживают, меняются.
У нас в одном самоуправлении был парадоксальный случай, когда 5 лет родители ребенка искали, кто же их инспектор по защите детства. Потому что они менялись чуть ли не каждые полгода“.
Виктор Коробка подчеркивает, что правильно в похожих случаях - собрать как можно больше информации, при необходимости направив обоих родителей, к примеру, к семейному психотерапевту. Или предпринять ряд других похожих действий, которые помогут посмотреть на ситуацию глубже, увидеть полутона.
„Если предположить, что мужчина, описанный матерью мальчика, все-таки психопатическая личность, то следует понимать, что эти люди, если им нужно, умеют быть и весьма очаровательными, и в какой-то момент пугающими. Я определенно рекомендую маме ребенка решать все вопросы через суд“, - советует психолог.
Он добавляет, что работа в социальной сфере эмоционально напряженная, люди выгорают и переутомляются.
Люди психоптического типа, если им нужно, умеют быть и весьма очаровательными, и в какой-то момент пугающими
„Какие есть методы помощи чиновникам по защите детства? Не хочу критиковать систему организации их работы, но они в каком-то смысле беззащитны перед объемом эмоциональных нападок и трудностей“, - подытожил он.
Сейчас Мария ждет результата общения Службы защиты детей с отцом и ответа, когда он вернет сына домой. Дальнейшие действия женщина намерена предпринять в судебном порядке.
RusDelfi следит за ходом этой истории и обязательно расскажет, чем она закончилась.
Подробности читайте в большом материале RusDelfi ЭКСКЛЮЗИВ | Мать из Ида-Вирумаа: „Чиновники отправили меня к психиатру, поверив наговорам бывшего мужа и позволив вывезти ребенка из Эстонии“
*Имя изменено, настоящее имя редакции известно
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