ЭКСКЛЮЗИВ | Мать из Ида-Вирумаа: „Чиновники отправили меня к психиатру, поверив наговорам бывшего мужа и позволив вывезти ребенка из Эстонии“

Эта история прямо сейчас происходит в одном из самоуправлений Ида-Вирумаа. Больше месяца мать пытается вернуть домой ребенка-дошкольника. Его увез за границу отец малыша, от которого женщина несколько лет назад время буквально сбежала домой, в Эстонию, обратившись в центр помощи жертвам насилия. Прошли годы, и отец ребенка решил действовать кардинально: он обвинил бывшую жену в алкоголизме, проблемах с психическим здоровьем, обратился к чиновникам самоуправления, а затем, без предупреждения, вывез ребенка за границу.
В тот роковой день в первых числах марта отец Марка появился на пороге их дома без предупреждения. Мария даже не знала, что он прилетел из-за границы. „Одевай ребенка, я его забираю“, - бросил он. Мария, несмотря на некоторый шок, собрала мальчика, отец забрал его и вышел из квартиры. Больше ребенка Мария не видела. Только по видеосвязи во время редких созвонов.