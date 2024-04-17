В первые выходные мая будет прервано движение трамваев в Копли

Начиная с 6 мая до середины августа коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия №1 по маршруту Копли-Линнахалль. Временную остановку „Линнахалль“ построят на разворотном кольце. В период с мая до середины августа в ходе строительства трамвайной ветки в Старый порт на бульварах Мере и Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. В это время трамваи №2 и 5 ходить не будут.