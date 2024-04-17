В первые выходные мая будет прервано движение трамваев в Копли(1)
В пятницу вечером, 3 мая, с 20:00 до вечера воскресенья, 5 мая, будет временно остановлено движение трамваев между Копли и центром города. В этот период на отрезке между Копли и бульваром Мере трамвайные линии №1, 2 и 5 заменит автобус №52. Приостановка трамвайного движения связана со строительными работами временной остановки „Линнахалль“ и трамвайного разворотного кольца на стадионе бастиона Скооне.
Начиная с 6 мая до середины августа коплиское направление будет обслуживать временная трамвайная линия №1 по маршруту Копли-Линнахалль. Временную остановку „Линнахалль“ построят на разворотном кольце. В период с мая до середины августа в ходе строительства трамвайной ветки в Старый порт на бульварах Мере и Пыхья будут проложены рельсы и контактные сети. В это время трамваи №2 и 5 ходить не будут.
Подробная информация об изменениях в движении трамваев с 6 мая и планировании маршрутов появится на следующей неделе. Свежая информация об изменениях маршрутов общественного транспорта доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm. Расписания, планирование поездок, маршруты и остановки также будут доступны на сайте transport.tallinn.ee.
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