ВИДЕО | Суд над Айво Петерсоном: полиции пришлось вывести из зала зрителя

Мужчина не прекратил нарушение и не подчинился распоряжениям суда, поэтому служба безопасности его вывела. Как видно на записи, ситуация закончилась тем, что стражам порядка пришлось физически удерживать сопротивляющегося мужчину.

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