17.04.2024, 11:30
ВИДЕО | Суд над Айво Петерсоном: полиции пришлось вывести из зала зрителя(1)
Мужчину, присутствовавшего на слушании дела Айво Петерсона в качестве зрителя, пришлось вывести из зала, поскольку его длинный монолог мешал судебному заседанию, сказала Delfi пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
Мужчина не прекратил нарушение и не подчинился распоряжениям суда, поэтому служба безопасности его вывела. Как видно на записи, ситуация закончилась тем, что стражам порядка пришлось физически удерживать сопротивляющегося мужчину.
Насколько известно Delfi, его зовут Алмар Глущенко.
Айво Петерсон обвиняется в деятельности против Эстонского государства.
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