Любители езды на вездеходах устроили сафари в природоохранной зоне: возбуждено производство

Выяснилось, что речь идет об ATV-сафари, организованном местной фирмой. Для выяснения обстоятельств департамент возбудил дело о проступке в отношении юридического лица, оказывавшего услугу сафари.

Заместитель заведующего бюро Департамента окружающей среды по Харьюмаа и Рапламаа Кристи Лехторг сказала, что инспекторы по охране окружающей среды немедленно отреагировали на сообщение и на месте установили, что три квадроцикла ездили вне отведенных для этого дорог в зоне ограниченного доступа на пляже и оставили после себя глубокие следы. На восстановление почвы потребуется время.

„Согласно правилам охраны ландшафтного заповедника Пакри на подлежащей охране территории разрешено движение транспортных средств и вездеходов по дорогам, а велосипедов также по тропам. Организация сафари на квадроциклах в лесных массивах ландшафтно-охранной зоны и в запретной зоне пляжа категорически запрещена. В ходе производства выяснится, выезжали ли установленные на месте лица не только за пределы дороги в запретной зоне, но и на ландшафтно-охранную территорию“, - пояснила Лехторг.

Примечательно, что год назад Департамент окружающей среды направил фирме-организатору предупреждение, указав, что предоставляемые ею услуги сафари должны соответствовать закону.

„В памятке мы объяснили, что следует избегать сафари по бездорожью. Фирме разъяснили, что вождение транспортного средства вне дорог является противозаконной деятельностью, и в случае выявления нарушения будет возбуждено дело о проступке, что в данном случае и произошло“, - сказала Лехторг.

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