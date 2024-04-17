Сегодня некоторые здания в Эстонии окрасятся в алый цвет

Целью Всемирного дня гемофилии в этом году является повышение осведомленности о заболеваниях посредством обсуждения нарушений свертываемости крови. Это неизлечимое заболевание, однако своевременное профилактическое лечение обеспечивает нормальную жизнь больного гемофилией, в чем и заключается цель.

Гемофилия – одно из наиболее распространенных нарушений свертываемости крови, при котором кровь человека не свертывается должным образом. Заболевание сопровождается сильными неконтролируемыми кровотечениями, в том числе внутренними, которые могут остаться незамеченными. «Поскольку при этом заболевании кровотечения могут возникать в любой части тела, и они могут быть незаметны глазу, своевременное лечение и профилактика травм имеют решающее значение с точки зрения здоровья и безопасности пациента», - подчеркнула член Эстонского общества гемофилии Киллу Кааре.

Наиболее частые кровотечения при гемофилии являются внутренними – в мышцах и суставах – и представляют большой риск для здоровья. Помимо боли, такие кровотечения могут вызвать хронические отеки, деформации, долгосрочное повреждение суставов и нарушения подвижности. Если кровь достигает жизненно важных органов, например мозга, кровотечение даже может быть опасным для жизни. Поэтому решающее значение имеют своевременное выявление заболевания и профилактическое лечение.

Сегодня в рамках Дня гемофилии мы хотим уделить больше внимания диагностике заболевания, поскольку, хотя согласно международной статистике в Эстонии проживает около 400 пациентов с нарушениями свертываемости крови, точный диагноз поставлен чуть более чем половине из них. По мнению Кааре, одна из причин кроется в распространенном мифе о том, что это исключительно наследственное заболевание. «Хотя в большинстве случаев гемофилия действительно передается по наследству, почти треть случаев гемофилии возникает в семьях, где, насколько известно, заболевания ранее выявлено не было», - пояснила Кааре.