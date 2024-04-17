Рейтинги партий: поддержка Isamaa перестала снижаться

Последние сводные данные отражают период с 18 марта по 15 апреля, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики, обладающий правом голоса.

За неделю существенных изменений в популярности партий не произошло. Если результаты предыдущей недели показали небольшую тенденцию к снижению поддержки Isamaa, то последние результаты свидетельствуют о том, что снижение рейтинга партии, занимающей лидирующее положение, прекратилось. Партия EKRE, пользующаяся относительно стабильной поддержкой с начала года, отстает от Isamaa на 9,5 процентных пункта. С ноября прошлого года Партию реформ, занимающую третье место, поддерживают примерно 17% избирателей, сейчас она отстает от EKRE на 1,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (15%), Центристская партия (11%) и Eesti 200 (5,3%).

В настоящий момент рейтинг СДП, занимающей четвертое место, на 1,7 процентных пункта выше, чем пять недель назад, разница между Партией реформ, занимающей третьей место, составляет 2,2 процентных пункта. С начала февраля поддержка Центристской партии, находящейся на пятом месте, находится в пределах 10,4%-11,4%.

Коалиционные партии поддерживают 37,5%, оппозиционные партии 57,5% респондентов.

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