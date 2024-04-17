Руководители Merko и LHV в прошлом году зарабатывали по 50 000 евро в месяц(7)
Среди руководителей предприятий, котирующихся на Таллиннской бирже, в прошлом году больше всего заработал председатель правления Merko Ehitus Андрес Тринк, чья годовая зарплата составила 600 000 евро, то есть он зарабатывал 50 000 евро в месяц.
Другие члены правления Merko также получали относительно высокие зарплаты: Тыну Тоомик заработал в общей сложности 476 000 евро, а Урмас Сомелар – 305 000 евро за семь месяцев, пишет RusERR.
Помимо руководителей Merko, высокие зарплаты получали руководители банка LHV. В отличие от большинства биржевых предприятий LHV предоставляет своим руководителям в качестве вознаграждения по результатам труда опционы, которые дают им право через три года купить акции LHV по цене ниже рыночной.
Председателю правления LHV Мадису Тоомсалу в качестве вознаграждения по результатам труда были предоставлены опционы на сумму 384 000 евро, другим членам правления – на 312 000 евро. С учетом основной зарплаты в размере 192 000 евро общий доход главы LHV в прошлом году составил 576 000 евро.
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