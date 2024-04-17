В аварии погиб пожилой водитель грузовика

Вчера в 15:11 произошла авария на 4 км шоссе Силла-Яэдивере в деревне Силла в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где на узкой дороге 82-летний водитель грузовика Ginaf M2223 после проезда мимо другого ехавшего навстречу грузового автомобиля потерял контроль над своим транспортным средством, в результате чего оно перевернулось на бок.