17.04.2024, 07:15
В аварии погиб пожилой водитель грузовика
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 16 апреля, в аварии в Ляэнемаа погиб пожилой водитель.
Вчера в 15:11 произошла авария на 4 км шоссе Силла-Яэдивере в деревне Силла в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где на узкой дороге 82-летний водитель грузовика Ginaf M2223 после проезда мимо другого ехавшего навстречу грузового автомобиля потерял контроль над своим транспортным средством, в результате чего оно перевернулось на бок.
Водитель перевернувшегося грузовика погиб на месте происшествия.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.