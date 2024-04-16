Водителей электросамокатов и велосипедистов будут штрафовать за опьянение выше 0,5 промилле

„Действующий закон запрещает ездить в состоянии алкогольного опьянения, и определяется это сегодня визуально. Полицейский делает это просто на глаз, и такая оценка очень субъективна“, - пояснила ведущий специалист Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

В настоящее время нетрезвому велосипедисту можно выписать штраф в размере 10 штрафных единиц, но предложенные поправки позволяют увеличить штраф до 100 единиц, т.е. до 400 евро, а со следующего года - до 800 евро в связи с удвоением размера штрафной единицы.

Чиновники и сотрудники службы охраны правопорядка пришли к заключению, что пьяный велосипедист нанесет больше вреда себе, чем другим.

Другим важным изменением станет правило парковки электросамокатов. Впредь парковать их нужно будет параллельно тротуару не более, чем в 20 см от края велодорожки. При парковке легкого индивидуального транспорта на дороге, нужно будет оставить минимум полтора метра для других участников дорожного движения.

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