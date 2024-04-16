Спор в Госсуде: за дома попечения должно платить государство или местное самоуправление?

Утверждая, что выделяемых государством средств недостаточно для проведения реформы опеки, волости Ряпина и Пылва , а также город Тарту обратились в Государственный суд, где во вторник начали рассматривать вопрос, является ли услуга по общему уходу задачей государства или местного самоуправления.

„Обеспокоенность местных самоуправлений вполне понятна, ведь все прогнозы показывают, что население стареет. Поэтому они беспокоятся о том, как в будущем покрывать расходы в домах услуг по общему уходу. Но логичными были и взгляды представителей Рийгикогу, министра социальной защиты и министра регионального развития, которые разъяснили, что именно местное самоуправление оценивает необходимость в помощи, и при необходимости предоставляет человеку место в доме попечения. Это разумно, и это стимулирует местные самоуправления стараться делать так, чтобы человек как можно дольше мог достойно жить в своем доме“, - сказала канцлер права Юлле Мадизе.