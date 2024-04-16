ФОТО Социал-демократы определились с кандидатурой нового министра регионального развития

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, Пирет Хартман зарекомендовала себя как решительный министр, пишет rus.err.

„Наличие нескольких высших образований в области сельского хозяйства, обширные знания и опыт в управлении государством и политике, безусловно, помогут ей на этой должности“, - сказал он.

„В Эстонии существует региональное неравенство, но рабочие места, функционирующий бизнес и хорошее транспортное сообщение помогут его уменьшить. Я выступаю за завершение начатой Мадисом Калласом программы „Робин Гуд“, а также считаю важным добиться значительного прогресса в реформе общественного транспорта“, - сказала Хартман.

„Для меня также важно сконцентрировать внимание на сельскохозяйственной политике. Самое важное - подготовиться к новому финансовому году, чтобы обеспечить эстонским фермерам справедливые условия по сравнению с другими странами-членами ЕС“, - добавила она.

Прежний министр регионального развития Мадис Каллас сообщил сегодня, что покидает свою должность. Президент Эстонии сегодня же принял отставку Мадиса Калласа.

Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.