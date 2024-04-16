ФОТО Социал-демократы определились с кандидатурой нового министра регионального развития(7)
Социал-демократическая партия выдвинула бывшего министра культуры Пирет Хартман кандидатом на пост министра по делам регионов.
По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, Пирет Хартман зарекомендовала себя как решительный министр, пишет rus.err.
„Наличие нескольких высших образований в области сельского хозяйства, обширные знания и опыт в управлении государством и политике, безусловно, помогут ей на этой должности“, - сказал он.
„В Эстонии существует региональное неравенство, но рабочие места, функционирующий бизнес и хорошее транспортное сообщение помогут его уменьшить. Я выступаю за завершение начатой Мадисом Калласом программы „Робин Гуд“, а также считаю важным добиться значительного прогресса в реформе общественного транспорта“, - сказала Хартман.
„Для меня также важно сконцентрировать внимание на сельскохозяйственной политике. Самое важное - подготовиться к новому финансовому году, чтобы обеспечить эстонским фермерам справедливые условия по сравнению с другими странами-членами ЕС“, - добавила она.
Прежний министр регионального развития Мадис Каллас сообщил сегодня, что покидает свою должность. Президент Эстонии сегодня же принял отставку Мадиса Калласа.
Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.
„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“. По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но аграрная и региональная политика должна проводиться последовательно и наравне со всеми другими важными вопросами.