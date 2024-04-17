Куда пропали голоса? Кылварта нельзя заподозрить в попытке провалить выборы Осиновского мэром

После того, как Евгений Осиновский не набрал необходимого количества голосов в первых двух попытках стать мэром, в кулуарах горсобрания начались перешептывания о том, что Михаилу Кылварту, возможно, удалось подкупить некоторых членов нового властного альянса и ожидаемого освобождения столицы от власти центристов не произойдет.

Реальность от этого далека.

На самом деле, причина, по которой за этой историей не мог стоять Кылварт, довольно проста.

Достаточно посмотреть, как вела себя Центристская партия в то воскресное утро. Ничто не указывало на то, что партия знает, что у ее членов есть хотя бы слабая надежда победить своих соперников.

Рано утром в воскресенье несколько членов Центристской партии заявили в различных социальных сетях, что на месте все 40 представителей, поэтому отставка Кылварта неизбежна.

Если бы предварительные договоренности имелись, они бы не делали подобных заявлений.

А когда в первом туре Осиновскому не хватило два голоса, у Центристской партии не было тайного „военного“ плана. Кылварт, присутствовавший в зале заседаний, только и смог сказать, что он не знает, что произошло, и что следует спросить об этом у новой коалиции.

Когда в первом туре Осиновскому не хватило 2 голоса, у Центристской партии не было тайного „военного“ плана

Во время второй попытки вместо двух голосов не хватило уже одного.

Но никаких воинственных пресс-релизов и решительных сообщений о том, что новый силовой альянс провалился, не начав работу, и, мол, мы еще придем и всем покажем, не было. Все это стало такой же большой неожиданностью и для Центристской партии.

Итак, что же произошло на самом деле. Куда пропали голоса?

Мы можем только предполагать. Поскольку голосование было тайным, мы, вероятно, никогда не узнаем истину.

Гипотеза 1: Isamaa хотела посеять в тройственном союзе недоверие

Перед голосованием именно от Isamaa стали раздаваться громкие заявления о том, что было бы, если бы выяснилось, что некоторые депутаты подкуплены центристами и план новой власти провалится.