Куда пропали голоса? Кылварта нельзя заподозрить в попытке провалить выборы Осиновского мэром(14)
Три тура – законное право. Через все из них пришлось пройти кандидату в мэры Евгению Осиновскому. По чьей же вине? Выяснял „Эстонский Экспресс“.
После того, как Евгений Осиновский не набрал необходимого количества голосов в первых двух попытках стать мэром, в кулуарах горсобрания начались перешептывания о том, что Михаилу Кылварту, возможно, удалось подкупить некоторых членов нового властного альянса и ожидаемого освобождения столицы от власти центристов не произойдет.
Реальность от этого далека.
На самом деле, причина, по которой за этой историей не мог стоять Кылварт, довольно проста.
Достаточно посмотреть, как вела себя Центристская партия в то воскресное утро. Ничто не указывало на то, что партия знает, что у ее членов есть хотя бы слабая надежда победить своих соперников.
Рано утром в воскресенье несколько членов Центристской партии заявили в различных социальных сетях, что на месте все 40 представителей, поэтому отставка Кылварта неизбежна.
Если бы предварительные договоренности имелись, они бы не делали подобных заявлений.
А когда в первом туре Осиновскому не хватило два голоса, у Центристской партии не было тайного „военного“ плана. Кылварт, присутствовавший в зале заседаний, только и смог сказать, что он не знает, что произошло, и что следует спросить об этом у новой коалиции.
Когда в первом туре Осиновскому не хватило 2 голоса, у Центристской партии не было тайного „военного“ плана
Во время второй попытки вместо двух голосов не хватило уже одного.
Но никаких воинственных пресс-релизов и решительных сообщений о том, что новый силовой альянс провалился, не начав работу, и, мол, мы еще придем и всем покажем, не было. Все это стало такой же большой неожиданностью и для Центристской партии.
Итак, что же произошло на самом деле. Куда пропали голоса?
Мы можем только предполагать. Поскольку голосование было тайным, мы, вероятно, никогда не узнаем истину.
Гипотеза 1: Isamaa хотела посеять в тройственном союзе недоверие
Перед голосованием именно от Isamaa стали раздаваться громкие заявления о том, что было бы, если бы выяснилось, что некоторые депутаты подкуплены центристами и план новой власти провалится.
Здесь два варианта. Действительно ли Isamaa этого опасались или это была сознательная попытка прощупать почву и устроить некий политический цирк?
Больших потерь от такого цирка Isamaa бы не понес. В то же время это дало бы возможность заставить лидеров Eesti 200, соцдемов и Партии реформ взглянуть на своих коллег по партии и партнеров по коалиции на Тоомпеа с подозрением.
Однако лидеры партии Isamaa неоднократно подчеркивали, что их голоса были учтены. Кроме того, остается совершенно непонятным, почему Isamaa сначала оттянула два голоса, а затем один.
Гипотеза 2: Партия реформ, соцдемы или Eesti 200 хотели обвинить в этом Isamaa
Разговоры отечественников о том, что, возможно, голосов некоторых партнеров не досчитаются, дошли и до ушей представителей партий тройственного союза на Тоомпеа.
Кто-то, возможно, решил не додать один голос, потому что потом можно раскрутить историю, что именно так вела себя Isamaa, торпедировавшая переговоры отменой избирательных прав неграждан. И, конечно же, сюда добавились разговоры о том, что политические игры председателя Isamaa Урмаса Рейнсалу ставят под угрозу низвержение Центристской партии.
Первые две гипотезы также могли сработать сообща в первом туре выборов - один голос Isamaa, второй - одной из трех других партий. Так что никто точно не знает, откуда он, этот второй.
В то же время „Экспресс“ услышал не так уж много обвинений в адрес Isamaa, и все три политические партии подтвердили, что их голоса учтены.
Гипотеза 3: Внефракционные депутаты устроили цирк
Тынис Мёлдер, Таави Аас и Игорь Грязин не принадлежат ни к одной фракции. Поэтому именно к ним мог обратиться кто-то из лидеров партии с просьбой немного отсрочить утверждение Осиновского на посту мэра.
Таким образом, этот политический игрок мог позже сказать как на духу, что голоса его партии определенно учтены.
Однако слабым местом гипотезы опять-таки является тот факт, что троица решительно отвергла все подобные обвинения, и никакой личной выгоды от такой политической игры они не получают.
Гипотеза 4: Чья-то личная обида
В этом случае о принадлежности к партии говорить не приходится. Во фракции каждой политической партии есть депутаты, которые хотели бы, но не смогли получить определенную должность в городской системе. Возможно, именно из-за разочарования от данного факта рука дрогнула и не поставила крестик в нужном квадрате.
Именно это, судя по всему, наиболее вероятная теория. Если это так, мы, вероятно, никогда не узнаем, кто эти люди, потому что ведущие политики могут только догадываться, уверенности у них нет. И никто не хочет просто так указывать пальцем на однопартийца.
Гипотеза 5: Чистая глупость
Самое маловероятное, что какой-то член горсобрания просто не смог проголосовать из-за глупости. Например, не заметил, что паста в ручке, которой нужно поставить крестик, закончилась. Однако эту теорию можно по сути отвергнуть, поскольку вероятность того, что два депутата были невнимательны при первом голосовании, а один депутат – при втором, практически нулевая. Наверное, настолько же маловероятная, как случайно упавший на голову кирпич.
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