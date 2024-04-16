Находящийся на захваченном Ираном судне моряк из Эстонии смог пообщаться с семьей

„Вместе с тем Министерство иностранных дел направило вчера Ирану дипломатическую ноту, в которой мы потребовали освобождение этого лица“, - сказала советник МИД ЭР Бретти Сарапуу.

По словам Сарапуу, МИД пообщался с оператором судна MSC, а также с расположенном в Хельсинки посольством Ирана, близкими находящегося на борту судна жителя Эстонии, а также с Министерством иностранных дел Португалии, так как теплоход работает под португальским флагом.

„Посольство Ирана заверило, что экипажу судна обеспечена безопасность. Мы продолжаем предпринимать усилия во имя того, чтобы моряк как можно быстрее вернулся домой“, - добавила Сарапуу.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал в воскресенье, что МИД ЭР делает всё, чтобы вернуть жителя Эстонии домой. „Мы связались с семьей человека и вместе с партнерами предпринимаем все имеющиеся в нашем распоряжении меры, чтобы власти Ирана освободили экипаж суда, в том числе и жителя Эстонии, и у них была бы возможность вернуться домой“, - сказал он.

На судне находятся граждане многих других стран

Иран захватил судно MSC Ariers в Ормузском проливе в субботу, 13 апреля. Контейнеровоз шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Теплоход относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. 13 апреля он вошел в территориальные воды Ирана.

На борту 25 членов экипажа, включая моряков из Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как передает со ссылкой на источники агентство РБК, житель нашей страны работал на судне электромехаником.

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