Полиция задержала троих мужчин по подозрению в совершении наркопреступлений

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями Лыунаской префекутры Стевен Ильвес сообщил, что полиция задержала 27 февраля в ходе полицейской операции трех мужчин, которых подозревают в совершении наркопреступления с использованием приложения для обмена сообщениями Telegram.

«В ходе полицейской операции мы изъяли большое количество наркотических веществ, наличных денег и криптовалюты», - сказал Ильвес, по оценке которого изъятых наркотических веществ хватило бы, чтобы привести в состояние наркотического опьянения не менее 200 000 человек.

Ильвес отметил, что деятельность подозреваемых проходила в группе в приложении для обмена сообщениями Telegram, где предлагались различные наркотические вещества. «Мужчины, которые закупали вещества и посредничали при их распространении, были задержаны, и двое из них к сегодняшнему дню взяты под стражу», - сказал он. Расследование уголовного дела, возбужденного для выяснения всех обстоятельств, продолжается.

«С одной стороны, цель полиции — остановить распространение веществ, но еще более важным является спасти человеческие жизни», - подчеркнул Ильвес. По его словам, рекордное число смертей от употребления наркотиков, имевшее место в прошлом году, а также выход на рынок новых опасных веществ и увеличение доступности наркотиков в обществе вызывают беспокойство. Поэтому приоритетом полиции является обнаружение и предотвращение новых тенденций — к примеру, продажи запрещенных веществ в интернете, курьерами или по электронной почте.

«Мы обращаем повышенное внимание на то, что происходит в группах на платформах общения, на ограничение всего, что связано с транзитом наркотиков, а также на конфискацию криминальных доходов», - отметил Ильвес.

Любой житель Эстонии может внести свой вклад в борьбу с распространением наркотиков. О своих подозрениях полиция просит сообщать по адресу электронной почты louna.narkovihje@politsei.ee.

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