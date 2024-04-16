Новости Эстонии
16.04.2024, 22:16

Новый законопроект увеличит штрафы водителям за неправильную парковку и запретит останавливаться на тротуарах для погрузки

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: DELFI LUGEJA | DELFI MEEDIA

Министр по вопросам климата Кристен Михал представил правительству проект поправок к Закону о дорожном движении, в котором планируется запретить остановку автомобилей на тротуарах, как это ранее было разрешено Законом о дорожном движении. Об этом пишет Delfi Roheportaal.

По действующему закону, остановка автомобиля на тротуаре, независимо от его габаритов, разрешена для погрузки груза. В новом проекте поправок к Закону о дорожном движении будет разрешено останавливать автомобили на тротуарах лишь в случае наличия соответствующего средства регулирования дорожного движения. Согласно пояснительной записке, целью изменения является снижение риска ДТП и повышение безопасности и защищенности пешеходов.

«Пешеходы — будь то дети, пенсионеры или родители с детскими колясками — не должны пробираться на тротуаре между стоящих автомобилей. Для автомобилей есть дорога, а для пешеходов — тротуар. Вот так просто это в будущем и будет», - пояснил министр по вопросам климата Кристен Михал планируемые изменения.

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