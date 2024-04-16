Соцдемы ищут нового министра: потенциальный фаворит подтверждает, что от предложения он не откажется

В утреннем интервью Delfi Ляэнеметс отметил, что компетенциями, необходимыми для этой должности, обладают Яак Ааб , Анти Аллас, Пирет Хартман, Рейли Ранд и Прийт Ломп . „Среди них наверняка кто-то найдется“, — намекнул Ляэнеметс.

В послужном списке Ааба имеется длительный министерский опыт, начиная с того времени, когда он еще был членом Центристской партии. „Нехорошо что-то говорить до заседанием совета “, — сказал обычно очень разговорчивый Ааб. Однако добавил, что полностью удовлетворен своей работой в Рийгикогу.