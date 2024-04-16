Новости Эстонии
16.04.2024, 16:09

Соцдемы ищут нового министра: потенциальный фаворит подтверждает, что от предложения он не откажется

 (1)
Фотонапоминание с мартовского общего собрания соцдемов. В первом ряду первый слева — Анти Аллас, третий — Прийт Ломп. Лаури Ляэнеметс считает, что у обоих достаточно опыта, чтобы претендовать на должность регионального министра
Фотонапоминание с мартовского общего собрания соцдемов. В первом ряду первый слева — Анти Аллас, третий — Прийт Ломп. Лаури Ляэнеметс считает, что у обоих достаточно опыта, чтобы претендовать на должность регионального министра
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Вечером соберется правление соцдемов, и председатель партии Лаури Ляэнеметс представит, кто, по его мнению, может перенять у Мадиса Калласа пост регионального министра. Ляэнеметс уже предложил пять возможных вариантов.

В утреннем интервью Delfi Ляэнеметс отметил, что компетенциями, необходимыми для этой должности, обладают Яак Ааб, Анти Аллас, Пирет Хартман, Рейли Ранд и Прийт Ломп. „Среди них наверняка кто-то найдется“, — намекнул Ляэнеметс.

В послужном списке Ааба имеется длительный министерский опыт, начиная с того времени, когда он еще был членом Центристской партии. „Нехорошо что-то говорить до заседанием совета “, — сказал обычно очень разговорчивый Ааб. Однако добавил, что полностью удовлетворен своей работой в Рийгикогу.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии