16.04.2024, 16:09
Соцдемы ищут нового министра: потенциальный фаворит подтверждает, что от предложения он не откажется(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером соберется правление соцдемов, и председатель партии Лаури Ляэнеметс представит, кто, по его мнению, может перенять у Мадиса Калласа пост регионального министра. Ляэнеметс уже предложил пять возможных вариантов.
В утреннем интервью Delfi Ляэнеметс отметил, что компетенциями, необходимыми для этой должности, обладают Яак Ааб, Анти Аллас, Пирет Хартман, Рейли Ранд и Прийт Ломп. „Среди них наверняка кто-то найдется“, — намекнул Ляэнеметс.