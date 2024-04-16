Тренер нарвской хоккейной команды о чемпионстве: отпразднуем в мае, это общая победа - команды, болельщиков и руководства

Нарвская команда „Паэмурру“ заняла первое место в регулярном чемпионате, одержав 13 побед в 16 матчах. В полуфинальной серии нарвская команда обыграла клуб „Эверест“ из Кохтла-Ярве (3:0).

Финальная серия стартовала в Нарве. Из игр, сыгранных в Нарве, „Паэмурру“ выиграл первую игру (6:3), но проиграл вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).

Четвертую игру серии нарвская команда выиграла со счетом 10:2, и серия снова переехала в Нарву, где и определился новый чемпион Эстонии.

В решающем матче нарвская команда одержала разгромную победу со счетом 7:1.

„Испытывали радость и гордость, радость за болельщиков и за город“, — делится своими эмоциями Илья Ильин.

„Кренгольм“ из Нарвы был одним из наиболее титулованных хоккейных клубов Эстонии. Впервые стал чемпионом еще в 1967 году. До распада СССР был 8 раз чемпионом. Еще 8 раз стал чемпионом в годы независимости. Из-за финансовых проблем в 2010 году клуб был расформирован, но в 2011 году воссоздан уже как „Паэмурру“.

Нарвская команда „Паэмурру“ в последний раз становилась чемпионом Эстонии в сезоне 2016/2017. В команде долгожданный титул еще не „обмывали“, но обязательно это сделают в мае.

„Мы особо не отмечали, так, посидели с командой в баре, отмечать будем в мае. Организуем хороший банкет со всей командой с семьями“, — добавил Илья.

Финальная серия получилась очень напряженной. В третьем матче, который состоялся в Тарту, нарвская команда проиграла и была в шаге от поражения в финальной серии. Однако в четвертой игре серии нарвские хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 10:2, и все решалось в Нарве.

Решающий, пятый матч серии прошел в субботу в Нарве и завершился уверенной победой хозяев льда - 7:1.