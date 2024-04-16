Тренер нарвской хоккейной команды о чемпионстве: отпразднуем в мае, это общая победа - команды, болельщиков и руководства
В минувшие выходные нарвская команда „Паэмурру“ стала чемпионом Эстонии по хоккею. Корреспондент RusDelfi поговорил с главным тренером команды Ильей Ильиным, который поделился своими эмоциями.
Нарвская команда „Паэмурру“ заняла первое место в регулярном чемпионате, одержав 13 побед в 16 матчах. В полуфинальной серии нарвская команда обыграла клуб „Эверест“ из Кохтла-Ярве (3:0).
Финальная серия стартовала в Нарве. Из игр, сыгранных в Нарве, „Паэмурру“ выиграл первую игру (6:3), но проиграл вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).
Четвертую игру серии нарвская команда выиграла со счетом 10:2, и серия снова переехала в Нарву, где и определился новый чемпион Эстонии.
В решающем матче нарвская команда одержала разгромную победу со счетом 7:1.
„Испытывали радость и гордость, радость за болельщиков и за город“, — делится своими эмоциями Илья Ильин.
„Кренгольм“ из Нарвы был одним из наиболее титулованных хоккейных клубов Эстонии. Впервые стал чемпионом еще в 1967 году. До распада СССР был 8 раз чемпионом. Еще 8 раз стал чемпионом в годы независимости. Из-за финансовых проблем в 2010 году клуб был расформирован, но в 2011 году воссоздан уже как „Паэмурру“.
Нарвская команда „Паэмурру“ в последний раз становилась чемпионом Эстонии в сезоне 2016/2017. В команде долгожданный титул еще не „обмывали“, но обязательно это сделают в мае.
„Мы особо не отмечали, так, посидели с командой в баре, отмечать будем в мае. Организуем хороший банкет со всей командой с семьями“, — добавил Илья.
Финальная серия получилась очень напряженной. В третьем матче, который состоялся в Тарту, нарвская команда проиграла и была в шаге от поражения в финальной серии. Однако в четвертой игре серии нарвские хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 10:2, и все решалось в Нарве.
Решающий, пятый матч серии прошел в субботу в Нарве и завершился уверенной победой хозяев льда - 7:1.
„Серия была сложная, до последнего было непонятно, кто выиграет, так что некогда было расслабляться, надо было играть, и мы справились. Это наша общая победа: команды, болельщиков, руководства. Все молодцы. Победа она и есть победа, всегда приятно выигрывать. Плюс обыграть „Вялк“ - такого именитого соперника, ещё приятнее. Клуб развивается, победа - яркое тому подтверждение. Посмотрим, что будет дальше“, — прокомментировал главный тренер „Паэмурру“ победу в финале.
„Много детей занимается хоккеем, ведь дети - наше будущее. А когда случаются такие победы и наши будущие хоккеисты это видят своими глазами, я думаю, это очень хорошо способствует развитию“, — добавил главный тренер.
Команда из Нарвы получила право выступить в новом сезоне в Континентальном хоккейном кубке
В феврале сообщалось, что победитель первенства 18 апреля сыграет с „Пантер“ за право представить страну в Континентальном кубке, но в итоге в ЭХС под давлением клубов от этой идеи отказались, а путевку на международный турнир чемпион Эстонии получит автоматически.
"Это был хороший, по нашему мнению, план, который не осуществился. Дело в том, что играющие в чемпионате Эстонии клубы не были с ним согласны", — рассказал президент Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас в интервью передаче "Спортклуб" на волне "Радио 4".
При этом уже в новом сезоне, по словам Парраса, система может быть изменена.
„У нас была чёткая позиция по этому вопросу, которую мы союзу озвучили. Да и другие клубы, насколько я слышал, тоже бы не играли этот матч в случае их победы“, — ответил главный тренер нарвской команды на вопрос о том, не боялись ли в клубе возразить ЭХС.
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