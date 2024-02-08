Скандал в эстонском хоккее: чемпион может остаться с носом(7)
Чемпионат Эстонии по хоккею, в котором принимает участие пять команд, выходит на финишную прямую, но будущий чемпион страны может остаться с носом из-за неожиданного решения Эстонского хоккейного союза.
В новом сезоне чемпионата Эстонии по хоккею, который теперь назван в честь спонсора Unibet, принимают участие действующий чемпион - таллинский клуб „Пантер“, а также кохтла-ярвеские „Эверест“ и „Виру Спутник“, нарвский „ПСК“ и тартуский „Вялк 494“.
В прошлом году латвийские клубы „Курбадс“ и „Рига“ участвовали в хоккейной лиге Coolbet, в рамках которой и проходил чемпионат Эстонии. „Пантер“, уступивший в финале „Курбадс“, в нынешнем сезоне участвует в Балтийской лиге (Лига Оптибет), что дало шанс их молодым игрокам поиграть в чемпионате Эстонии.
В конце января в фейсбуке появился пост, где мужчина выражал свое негодование из-за решения Эстонского хоккейного союза, согласно которому для определения лучшей команды страны чемпион Эстонии (лига Unibet) должен сыграть с командой, участвующей в лиге Optibet (Балтийская лига). Команда, победившая в этой игре, будет считаться лучшей командой Эстонии и будет участвовать в Континентальном кубке 2024/2025.
На данный момент в чемпионате Эстонии лидирует нарвский клуб. По окончанию регулярного чемпионата страны состоятся два полуфинала и финал.
Клуб „Пантер“, за который в чемпионате Эстонии играют в основном 17-18 летние хоккеисты, ожидаемо занимают на данный момент последнее место. Действующим чемпионам осталось сыграть в чемпионате 3 игры и шансы на попадание в плей-офф еще остались.
Победитель сыграет в „Супер финале“, который состоится 18 апреля в Тондираба, с клубом „Пантер“.
RusDelfi обратились за комментарием в нарвский клуб
„Действительно, хоккейный союз сообщил клубам о решении правления провести дополнительную игру победителя хоккейной лиги Унибет (Unibet Hokiliiga), где чемпион Эстонии определится в игре с командой „Пантер“, которая играет в хоккейной лиге Оптибет. По мнению правления хоккейного союза, эта дополнительная игра необходима для определения лучшей команды Эстонии и участника Континентального кубка.
За комментариями по поводу данного решения следует обратиться в хоккейный союз Эстонии. Это решение было донесено до клубов 31-го января 2024г. Наше мнение, мягко говоря, негативное и мы будем готовить обращение в союз (возможно совместное с другими командами)“, — ответил директор NPSK Леонид Гулов.
В интервью радио 4 руководитель Эстонского хоккея Рауно Паррас сказал, что в Континентальном кубке должна играть лучшая команда страны и для этого нужно проводить „Супер финал“.
„Игру надо назвать „Супер финал“. Цель и интерес эстонского хоккея состоит в том, что на международном уровне страну должна представлять самая сильная команда. Мы много работаем над тем, чтобы в сборной играли лучшие, и поэтому надо, чтобы и на клубном уровне играла лучшая команда. Поэтому мы решили провести такой „Супер финал“. Почему против „Пантер“? Потому что эта команда сейчас выступает в сильной лиге. Это не означает, что мы не хотим давать шанс местным клубам, наоборот, покажите себя и получите право участвовать в Континентальном кубке“.
RusDelfi обратились на прямую в ЭХС с вопросом о том, почему регламент изменился только сейчас, а не перед началом нового сезона, но пока ответа так и не получили.
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