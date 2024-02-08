Скандал в эстонском хоккее: чемпион может остаться с носом

В новом сезоне чемпионата Эстонии по хоккею, который теперь назван в честь спонсора Unibet, принимают участие действующий чемпион - таллинский клуб „Пантер“, а также кохтла-ярвеские „Эверест“ и „Виру Спутник“, нарвский „ПСК“ и тартуский „Вялк 494“.

В прошлом году латвийские клубы „Курбадс“ и „Рига“ участвовали в хоккейной лиге Coolbet, в рамках которой и проходил чемпионат Эстонии. „Пантер“, уступивший в финале „Курбадс“, в нынешнем сезоне участвует в Балтийской лиге (Лига Оптибет), что дало шанс их молодым игрокам поиграть в чемпионате Эстонии.

В конце января в фейсбуке появился пост, где мужчина выражал свое негодование из-за решения Эстонского хоккейного союза, согласно которому для определения лучшей команды страны чемпион Эстонии (лига Unibet) должен сыграть с командой, участвующей в лиге Optibet (Балтийская лига). Команда, победившая в этой игре, будет считаться лучшей командой Эстонии и будет участвовать в Континентальном кубке 2024/2025.

На данный момент в чемпионате Эстонии лидирует нарвский клуб. По окончанию регулярного чемпионата страны состоятся два полуфинала и финал.

Клуб „Пантер“, за который в чемпионате Эстонии играют в основном 17-18 летние хоккеисты, ожидаемо занимают на данный момент последнее место. Действующим чемпионам осталось сыграть в чемпионате 3 игры и шансы на попадание в плей-офф еще остались.

Победитель сыграет в „Супер финале“, который состоится 18 апреля в Тондираба, с клубом „Пантер“.

RusDelfi обратились за комментарием в нарвский клуб

„Действительно, хоккейный союз сообщил клубам о решении правления провести дополнительную игру победителя хоккейной лиги Унибет (Unibet Hokiliiga), где чемпион Эстонии определится в игре с командой „Пантер“, которая играет в хоккейной лиге Оптибет. По мнению правления хоккейного союза, эта дополнительная игра необходима для определения лучшей команды Эстонии и участника Континентального кубка.