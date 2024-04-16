Опрос: ежедневно наличными пользуется лишь каждый десятый житель Эстонии
Если всего несколько лет назад 13% жителей Эстонии заявляли, что предпочитают пользоваться преимущественно наличными, то теперь, согласно опросу Citadele, этот показатель снизился до 9%. Повседневный шоппинг с помощью телефона и других смарт-устройств становится все более популярным.
В ходе опроса, проведенного в странах Балтии по заказу банка Citadele, 9% жителей Эстонии ответили, что в большинстве случаев они оплачивают свои повседневные покупки наличными. Банк Citadele также проводил аналогичный опрос в конце 2021 года, и тогда наличные предпочитали 13% жителей Эстонии. Вместо наличных денег 69% жителей страны преимущественно пользуются платежной картой, а 19% чаще платят с помощью смартфона. Всего 2% указали, что предпочитают другие устройства, такие как часы или платежные кольца. Последние отличаются от смарт-колец, например, тем, что их не нужно заряжать. Кроме того, платежные кольца водонепроницаемы и их можно использовать для совершения бесконтактных платежей, как с помощью обычной банковской карты.
„Разумеется, смарт-устройства особенно популярны среди молодежи. Около 45% респондентов в возрасте 18–29 лет заявили, что расплачиваются в магазинах преимущественно мобильным телефоном. Лишь 3% молодых людей предпочитают наличные“, - рассказала о результатах опроса руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
По сравнению с Эстонией, в Латвии и Литве число людей, предпочитающих наличные, сократилось заметнее, хотя в целом их все еще больше. По сравнению с 2021 годом количество таких респондентов в Латвии сократилось с 28% до 17%, а в Литве с 22% до 15%.
„Интересно, что в Латвии и Литве нынешние пользователи наличных денег гораздо быстрее переходят на использование смарт-устройств и часто целиком пропускают этап использования банковской карты. Если в Эстонии с помощью смартфона предпочитают платить 19% респондентов, то в Латвии их уже 22%, а в Литве 23%“, - отметила Хакиайнен.
Среди частных клиентов пользователи карт Citadele 3% платят за покупки с помощью платежного кольца. „Платежное кольцо все еще является относительно новым решением, поэтому оплата с его помощью часто вызывает приятное волнение и положительные эмоции как у пользователей, так и у работников магазинов. По своим клиентам мы видим, что люди заинтересованы в новых и удобных платежных решениях, одним из которых такие кольца определенно являются“, - пояснила Хакиайнен. В первом квартале средняя сумма, которую частные клиенты оплачивали с помощью колец, составила 17 евро.
По запросу банка Citadele опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в марте этого года. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.
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