Эстонский разработчик электромобилей дышит на ладан: сайт закрыт, остался только один работник

„Из-за неоплаченных счетов сайт nobecars.com закрыт“, — говорится в сообщении на сайте Nobe Cars.

Genius попытался выяснить у представителя фирмы Романа Муляра, в чем причина и как у компании, имевшей амбициозные планы, обстоят дела с разработкой трехколесных электромобилей, но ответов на вопросы получить не удалость, поскольку телефон, указанный в коммерческом регистре, не отвечает.

Последний отчет SeaNest OÜ, разработчика Nobe Cars, касается 2022 года. Согласно нему, доход от продаж составил 593 000 евро при убытках в 151 000 евро. Согласно отчету, оборотные средства компании составляли 57 000 евро.

Ранее СМИ писали о возникших у Nobe Cars разногласиях с американскими инвесторами. По данным коммерческого регистра, деловые отношения с материнской компанией в США прекращены и с января 2023 года 100% компании принадлежит основателю SeaNest Роману Муляру.

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