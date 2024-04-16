16.04.2024, 14:35
Кто может стать новым министром регионального развития?
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр регионального развития Мадис Каллас объявил сегодня о своей отставке. Каллас сообщил, что на должность министра есть несколько кандидатов, но конкретных имен называть не стал.
По его словам, ситуация основана на так называемой обратной логике, поскольку все то, чего он хотел добиться от правительства в последние месяцы, получилось. В качестве одной из причин Каллас назвал то, что, будучи членом Рийгикогу, он сможет проводить больше времени со своей семьей, а на министерской должности это делать сложнее.