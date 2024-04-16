Новости Эстонии
16.04.2024, 14:35

Кто может стать новым министром регионального развития?

 
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Министр регионального развития Мадис Каллас объявил сегодня о своей отставке. Каллас сообщил, что на должность министра есть несколько кандидатов, но конкретных имен называть не стал.

По его словам, ситуация основана на так называемой обратной логике, поскольку все то, чего он хотел добиться от правительства в последние месяцы, получилось. В качестве одной из причин Каллас назвал то, что, будучи членом Рийгикогу, он сможет проводить больше времени со своей семьей, а на министерской должности это делать сложнее.

„Кроме того, во фракции Рийгикогу произошли изменения, поэтому если я сейчас вернусь, никому из-за меня не придется покидать Рийгикогу, что для меня как командного игрока тоже важно. Все случилось в один момент, и я принял такое решение. Чувствую, что сейчас подходящее время. Я передаю достаточно хорошо структурированное министерство, где основные вопросы пропущены через правительство и теперь могут быть дополнительно рассмотрены в Рийгикогу“, - пояснил Каллас.

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