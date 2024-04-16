Кто может стать новым министром регионального развития?

По его словам, ситуация основана на так называемой обратной логике, поскольку все то, чего он хотел добиться от правительства в последние месяцы, получилось. В качестве одной из причин Каллас назвал то, что, будучи членом Рийгикогу , он сможет проводить больше времени со своей семьей, а на министерской должности это делать сложнее.

„Кроме того, во фракции Рийгикогу произошли изменения, поэтому если я сейчас вернусь, никому из-за меня не придется покидать Рийгикогу, что для меня как командного игрока тоже важно. Все случилось в один момент, и я принял такое решение. Чувствую, что сейчас подходящее время. Я передаю достаточно хорошо структурированное министерство, где основные вопросы пропущены через правительство и теперь могут быть дополнительно рассмотрены в Рийгикогу“, - пояснил Каллас.