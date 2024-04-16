Кристина Каллас: если 1 сентября некого будет поставить перед классом, директор должен уйти в отставку

„У нас есть схемы финансирования плана действий по переходу на эстонский язык обучения, начиная с 2023 года. У нас было четыре месяца на проведение мероприятий по осуществлению этого плана. В результате в прошлом году субсидии на зарплату учителям в Ида-Вирумаа были выплачены в полном объеме. За счет выделения университетам 8 млн евро были расширены программы подготовки учителей. Также были выделены средства университетам на выплату стипендий студентам педагогических специальностей. Таким образом, из этих средств были также произведены все другие необходимые платежи, которые были переданы муниципалитетам для дополнительных финансовых выплат на приобретение учебных материалов для всех школ за пределами Ида-Вирумаа. Все обязательства по выплатам были выполнены в 2023 году“, - прокомментировала министр образования и науки Кристина Каллас.

Министр добавила, что в госбюджете прошлого года на переход на эстонское образование было запланировано 41 млн евро, из этой суммы 13 млн остались не использованы, при этом вся сумма полностью распределена, и, с учетом необходимости дополнительных расходов, общая сумма для текущего года может превысить 70 млн евро.

Министр объяснила, что в соответствии с принятым законом учителям школ Ида-Вирумаа обеспечена надбавка к зарплате, но изменение пока не вступило в силу.

На вопрос, что будет делать Министерство образования, если 1 сентября следующего года в школах не хватит учителей, подходящих по всем требованиям Кристина Каллас сказала: „Я отвечу так, тогда и директор школы, и администратор школы этого муниципалитета должны уйти со своих должностей, потому что они отвечают за то, чтобы перед классом у детей стоял отвечающий квалифицированным требованиям педагог“.

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