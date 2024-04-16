16.04.2024, 13:55
Раймонд Кальюлайд - Андрею Шумакову: ограничение избирательного права граждан России – не наказание, а превентивная мера безопасности(56)
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž
Ко мне обращались и граждане России, которые постоянно проживают в Эстонии, ранее участвовали в выборах, но теперь выступают за ограничение избирательного права.
Аргументы главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова по вопросу избирательного права граждан России и Беларуси, безусловно, заслуживают внимания – хотя бы потому, что их излагает человек, являющийся здесь, в Эстонии, целью российских спецслужб. Но, к сожалению, надо признать, что семь из восьми его аргументов очень легко опровергаются. И единственного оставшегося реального недостаточно, чтобы отказаться от предложения об ограничении избирательного права.