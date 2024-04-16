Мнение
16.04.2024, 13:55

Раймонд Кальюлайд - Андрею Шумакову: ограничение избирательного права граждан России – не наказание, а превентивная мера безопасности

 (56)
Raimond Kaljulaid
riigikogu liige (SDE)
„Однако угрозой безопасности являются только те конкретные лица, действия которых создают угрозу безопасности государства, и государство в любом случае должно это убедительно доказать“.
„Однако угрозой безопасности являются только те конкретные лица, действия которых создают угрозу безопасности государства, и государство в любом случае должно это убедительно доказать“.
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž

Ко мне обращались и граждане России, которые постоянно проживают в Эстонии, ранее участвовали в выборах, но теперь выступают за ограничение избирательного права.

Аргументы главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова по вопросу избирательного права граждан России и Беларуси, безусловно, заслуживают внимания – хотя бы потому, что их излагает человек, являющийся здесь, в Эстонии, целью российских спецслужб. Но, к сожалению, надо признать, что семь из восьми его аргументов очень легко опровергаются. И единственного оставшегося реального недостаточно, чтобы отказаться от предложения об ограничении избирательного права.

У меня встречный вопрос к Шумакову: если представить на минутку, что право голоса на местных выборах в Эстонии не действовало бы для граждан России вот уже 30 лет, считает ли он, что на предстоящих местных выборах его следует им предоставить? По его мнению, будет ли это адекватным и разумным поступком в ситуации с безопасностью? Ниже я изложу аргументы Шумакова и отвечу на них:

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