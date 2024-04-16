Рийгикогу принял закон, завершающий оказание универсальной услуги

Универсальная услуга была создана, чтобы установить ограничение на цену за электричество и защитить людей от очень больших счетов за электроэнергию, которые выставлялись два года назад. К настоящему моменту цены на электроэнергию сократились и люди, продолжающие пользоваться универсальной услугой, оказались в худшем положении по сравнению с теми, кто покупает электроэнергию по биржевой цене. Отмена услуги позволит понизить для них цену на электроэнергию. Согласно закону, отмена универсальной услуги запланирована на 1 июля 2024 года.

Кроме того, закон создаст правовое регулирование для начала использования механизма резервных мощностей по производству электроэнергии и включит в состав платы за стратегический резерв природного газа административные расходы, связанные с отгрузочным причалом и инфраструктурой сжиженного газа. Кроме того, в дальнейшем у Департамента конкуренции будет право инициировать в отношении продавца производство о проступке в случае, если выяснится, что он перепродал потребителю газ из стратегического запаса по цене, превышающей закупочную.

В ходе второго чтения закон был дополнен положением, цель которого – обеспечить бесперебойное оказание общей услуги. Поправка позволяет предприятиям распределительной сети в случае провала тендера назначить временного продавца электричества до тех пор, пока продавец не будет найден при помощи нового государственного тендера.

За инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы (упразднение универсальной услуги и обеспечение надежности снабжения) (351 SE) проголосовали 64, против – 2 члена Рийгикогу. Воздержались также 2 депутата.

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