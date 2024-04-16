Телефонные мошенники атакуют: как не попасться на крючок?

„Мы можем предлагать какие-то услуги для клиента, пересматривать решения пакетов клиента и очень много различных вопросов. Договоры в одностороннем порядке мы, естественно, не закрываем. Точно также мы никогда не спрашиваем пин-коды. Если даже делаем какое-то проактивное обслуживание для клиентов, то надо быть очень внимательными. Мы можем обновлять личные данные, но это все делается вместе с клиентом после аутентификации клиента. Даже в этом случае мы не спрашиваем пин-коды“, — сказала Кристина Юдина.

„Если есть сомнения, то лучше перезвонить по номеру 6600600 - это официальный номер. Плюс у клиента есть полный доступ и обзор своих пакетов и услуг. В одностороннем порядке предприятие не будет закрывать договора“, — добавила Кристина Юдина.

„Если клиент долго нам не платит и злоупотребляет этим, то мы можем ограничить потребление услуг, но это подразумевает, что до этого было сделано как минимум три предупреждения, и они все сделаны официально“, — отметила Кристина Юдина.

У компании нет плана полностью отказаться от коммуникации с клиентами с помощью телефона?

К сожалению в нашем бизнесе невозможно от этого отказаться. Поэтому клиенты должны быть больше на чеку и если есть сомнение, то уточнить эту информацию у оператора.

Какие есть способы дать клиенту понять, что это настоящий звонок?

Мы постоянно тренируем своих работников. Плюс если вам звонит мошенник, то когда вы будете перезванивать им, то вы никуда не попадаете или попадаете на человека, который не в курсе. Мы все свои звонки делаем с официального номера, и если вы перезваниваете на него, то вы 100% попадаете в нашу компанию.

Как действовать, что бы не попасть на крючок мошенников?

Во-первых, надо смотреть с какого номера звонят. Во вторых, надо прислушиваться, на какую тему говорят. Касаемо мошенничества на тему того, что мы якобы закрываем договора, то тут уже надо задуматься. Если сомневаетесь, то всегда можно перезвонить нам на официальный номер 6-600-600 или зайти в самообслуживание.