Руководитель сети ломбардов: плохие парни перебрались в Facebook

По словам Рауно Эммара, ломбарды, которые мы знаем по 90-м годам, и ломбарды сегодня отличаются, как день и ночь. „Сегодня все без исключения, кто приносит вещи в ломбард на продажу, для заключения договора должны подтвердить свою личность, предъявив документ. Также у нас повсюду установлены камеры, что минимизирует количество приходящих в ломбард сомнительных личностей и облегчает работу полиции. Весь обслуживающий персонал проходит обучение и профессиональную подготовку по вопросам отмывания денег, кроме того, у нас есть свои методы и вопросы, которые позволяют распознать подозрительные товары. Сразу скажу, к нам нет смысла приносить такие вещи“, – сказал Эммар.

„Да, к нам действительно иногда пытаются принести подозрительный товар, и в ряде случаев это, к сожалению, удаётся, но доля такого товара маргинальна. Каждый месяц мы заключаем в среднем 10 тысяч договоров, и только в 2-3 случаях товар оказывается сомнительным“, – сказал Эммар.

„Если обнаруживается проблема, мы всегда компенсируем человеку покупку и берём на себя полную ответственность за наш товар, поэтому мы очень серьёзно относимся к профилактике. Кроме того, в отношении всех предметов, купленных в ломбарде, действует гарантия“, – добавил Эммар.

„Но плохие парни не исчезли, они просто перебрались из обычных магазинов в интернет. При покупке из рук в руки всегда есть риск того, что продавец ненадёжен — например, в Facebook на торговой площадке Marketplace очень распространены фейковые аккаунты и мошенничество, потому что там можно действовать, по сути, анонимно“, — поделился руководитель по развитию Luutar.